River Plate (Argentina) y The Strongest (Bolivia) romperán fuegos en el grupo D de la Copa Libertadores 2023 cuando se enfrenten este martes 4 de abril (6:00 p. m. ET/ 3:00 p. m. PT) en el estadio Hernando Siles de La Paz, en Bolivia, por la jornada 1. La transmisión oficial estará a cargo del servicio streaming de fuboTV en los Estados Unidos.

FuboTV cuenta con una promoción de 7 días de prueba gratis para ver todo su contenido. De esta manera, podrás ver River Plate vs. The Strongest por la Copa Libertadores 2023 solo si te encuentras en los Estados Unidos. Sin embargo, debe ingresar la información de su tarjeta de crédito cuando crea su cuenta. Eso significa que si no desea que se le cobre, deberá cancelar su suscripción antes de que finalice el período de prueba de 7 días

Martín Demichelis, actual entrenador de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo, aseguró que la parte física jugará un rol peculiar en La Paz, “pero a veces no solo el que suele ser mejor desde lo físico es el más destacado para jugar sino el que el que recupera más rápido del ahogo. Vamos a ir a buscar el resultado”.

The Strongest finca su fortaleza en el hecho de que constituye la base principal de la Selección de Bolivia que recientemente derrotó 2-1 a Arabia Saudita en un partido de fogueo. Los bolivianos apostarán por la velocidad de su mediocampista ofensivo Jaime Arrascaita y a la experiencia de sus dos delanteros, el argentino Enrique Triverio y el uruguayo Adrián “Junior” Arias.

El lance se jugará a estadio lleno, ante la expectativa de ver a uno de los grandes de Argentina. La hinchada se volcó masivamente a las taquillas en demanda de entradas.

La llave es compartida por los clubes Sporting Cristal (Perú) y Fluminense (Brasil), quienes chocarán el miércoles 5.

Alineaciones probables del River Plate vs. The Strongest

The Strongest: Guillermo Viscarra - Saúl Torres, Adrián Jusino, Gonzalo Castillo, Carlos Roca – Alvaro Quiroga, Luciano Ursino, Jaime Arrascaita, Jeyson Chura – Gabriel Arias y Enrique Triverio.

River Plate: Franco Armani – Milton Casco, Leandro González, Paulo Díaz, Enzo Díaz - Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, José Antonio Paradela, Ignacio Fernández - Lucas Beltrán.