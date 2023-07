Guatemala vs Jamaica EN VIVO Y EN DIRECTO por los cuartos de final de la Copa Oro 2023 se realizará este domingo 9 de julio desde el TQL Stadium (Cincinnati) a las 15:00 de Guatemala y CDMX, 17:00 ET de USA. Para que no te pierdas el cotejo, compartimos los canales de TV GRATIS y streaming online.

Guatemala con un buen desempeño, se encuentra dentro de los cuartos de final de la Gold Cup 2023, hazaña que que no conseguía desde 12 años y ahora enfrentará a Jamaica y busca hacer historia. Los Chapines lideraron el Grupo D con 7 puntos, con victorias de Cuba (1-0) y (3-2) ante Guadalupe. Llegaron al empate con Canadá, la otra clasificada, sin goles.

Por su parte, los jamaiquinos, tienen el segundo lugar del Grupo A, por detrás de Estados Unidos, con el que igualaron en puntos (7). La selección de fútbol de Jamaica clasificación tras empatar con el Team USA en la primera jornada (1-1) y luego vencer a Trinidad y Tobago (4-1) y San Cristóbal y Nieves (5-0).

Link para mirar, Guatemala vs Jamaica EN VIVO vía ESPN

Sigue Guatemala vs Jamaica por ESPN, una de las cadenas televisivas internacionales más importantes en la región, que se puede ver por señal abierta o por streaming, a través de Star+.

Link para ver, Guatemala vs Jamaica EN VIVO vía TUDN

Guatemala vs Jamaica EN VIVO vía TUDN se puede ver en TUDN USA, TUDN App, UniMás y TUDN.com en Estados Unidos. También puedes verlo en

¿Qué canal transmite, Guatemala vs Jamaica?

El partido que se jugará el domingo 9 de julio y se podrá seguir a través de ESPN y Star+, en América Latina y el Caribe; y en ViX en México, y Fox Sports (inglés) y TUDN (español) en Estados Unidos.

Canales de TV:

Guatemala: ESPN

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN

Estados Unidos: Univision, TUDN

Streaming online:

Guatemala: Star+

México: ViX+

Estados Unidos: Fubo, TUDN App / web

¿A qué hora se juega Guatemala vs Jamaica en vivo?