A inicios de la pandemia, muchos nos quedamos sin la posibilidad de ver a nuestros amigos por lo que el confinamiento llevó al crecimiento en distintas plataformas aunque destacó, sin duda alguna, la participación de los videojuegos; sin embargo, la comunicación no solía ser la mejor debido a que no se contaban con los audífonos esenciales para disfrutar al máximo los mismos y más con la llegada de la PlayStation 5, Xbox Series S y X y también de las actualizaciones en PC, hasta que llegaron los HyperX Cloud Stinger Core Wireless.

Confort

Si queremos hablar de un tema de confort, he probado durante meses estos audífonos y puedo decir a rienda suelta que es, hasta el momento, el que mejor se ha acoplado a mi en lo que respecta al confort y es que sus almohadillas, a pesar de haberlo usado durante una gran cantidad de horas, me ha demostrado que sigue completamente intacto (y eso que el complexo de mi cabeza suele no ajustarse a los audífonos).

El mismo se puede ajustar perfectamente y se amolda para que el sonido pase libremente sin contar lo más importante, el wireless y es que ya no tienes que jugar conectado a la cpu o a la PlayStation / consola, etc, sino que son inalámbricos, dándote así la comodidad total al momento de jugar y colocarte en cualquier posición.

Duración

Uno de los puntos más altos de los HyperX Cloud Stinger Core Wireless, es nada más y nada menos que la duración que tienen los mismos. Si bien vemos que en la caja nos apuntan un alrededor de 17 horas, no es así, duran más y lo digo yo que lo he usado alrededor de 20 horas hasta más, haciendo la prueba dejándolo encendido por más de 24 horas sin usar.

Calidad de sonido

Ajustable y variable tanto en pc como en consolas. El HyperX Cloud Stinger Core Wireless tiene una cancelación de sonido muy buena cuando estás jugando, escuchando música o demás. Por otra parte, la comunicación es perfectamente fluida puesto que el micrófono también tiene cancelación de sonido.

Lo probé en distintos juegos, desde Fortnite, Rocket League hasta Call of Duty Warzone y en todos fue perfectamente bien. El distintivo del micro es que si lo subes se suprime el audio, es como si lo tuvieras apagado y lo bajas para poder seguir conversando tranquilamente o jugando, todo en caso que no quieras hablar o que escuchen qué sucede a tu alrededor.

Contras

Definitivamente no tengo ninguna contra hasta el momento con estos audífonos y es que la facilidad tanto para usarlos como la fluidez auditiva es genial. Unos audífono 10 puntos, más si es multiplataforma para usarlo en todas las consolas posibles y pc.

¿Dónde comprarlo?

El HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS4/PS5, está a la venta en tiendas como Coolbox a un precio aproximado de S/. 369.90.

