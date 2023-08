Cobertura desde Sídney. España vs Inglaterra en directo se medirán este domino 20 de agosto desde las 12:00 horas (Madrid) por la gran final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. El Accor Stadium estará plagado de 83.500 espectadores para presenciar el primer cruce de ambas selecciones en esta instancia. El domingo se enfrentarán dos estilos distintos: un juego de posesión y talento con el pasabolas reconocible del fútbol español, frente a la potencia y velocidad que le ha dado triunfos a Inglaterra. Consulte la información más relevante con los horarios por país, link streaming para verlo desde un dispositivo móvil y canales TV que transmitirán el último partido del torneo.

El desafío de quebrar la marca de los octavos de final que lograron en la última Copa Mundial Femenina de la FIFA fue salvado con autoridad por la Roja. Las Soñadoras de Jorge Vilda brillaron ante Suiza y lograron un estimulante 5-1 para acceder por primera vez a los cuartos, donde también completaron una gran actuación para deshacerse de Países Bajos en el tiempo suplementario.

El entrenador español, Jorge Vilda, destacó la fortaleza mental de sus dirigidas para avanzar por primera vez en su historia a una final. “Una vez más, este equipo ha demostrado que está preparado en lo mental. Las jugadoras lo llevan dentro, en el ADN. Es su mérito, por más que yo les dije que no dejáramos de creer”, declaró Vilda tras la victoria 2-1 de su equipo sobre Suecia, que selló su pase a la final.

Su volante de contención Teresa Abelleira hizo eco de sus palabras al destacar el crecimiento del combinado hispano. “Nos estamos uniendo para conseguir el objetivo, es superbonito lo que se está viviendo. Crecimos un montón y podemos hablar de una final”, expresó Abelleira, pieza clave en el esquema español.

Link online para mirar España vs Inglaterra en directo

¿Cómo y dónde mirar el España vs Inglaterra en directo online? Accede a los siguientes enlaces desde tu celular o cualquier dispositivo móvil para poder descargar las aplicaciones. Suscríbete con tu correo electrónico y tus datos para disfrutar de la gran final de la Copa Mundial Femenino FIFA 2023.

¿Qué canal transmite, España vs Inglaterra por TV?

España vs Inglaterra serán protagonistas de un partido vibrante por la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. La cita será este domingo 20 de agosto desde las 12:00 horas y si te encuentras en España, podrás verlo a través de la señal de La 1 de TVE y en la plataforma on demand y gratuita, RTVE Play. En el caso no tengas un televisor al lado, podrás encontrar toda la información en RNE, Radio 5 y en la web RTVE.es.

Si estás en Sudamérica, todos los partidos de la Copa del Mundo y la gran final podrás seguirlo a través de la señal de DSports y vía streaming a través de su plataforma DGo. En México, los derechos de transmisión para el torneo son compartidos por Sky México, TUDN y su aplicación de VIX+ y por TV Azteca. Finalmente, en Estados Unidos se podrás seguir vía Fox Sports 1, Telemundo y Fox Deportes.

PAÍSES CANALES TV/STREAMING España La 1 de TVE, RTVE Play Argentina DGO Bolivia DGO Brasil DGO Colombia DGO Chile DGO Ecuador DGO Paraguay DGO Perú DGO Uruguay DGO Venezuela DGO México Sky, TUDN y ViX, TV Azteca Estados Unidos Fox Sports 1, Telemundo y Fox Deportes

Horarios para mira la final, España vs Inglaterra en directo

La final entre España vs Inglaterra en directo se realizará este 20 de agosto desde las 12:00 horas de Madrid en el Stadium Australia de Sídney, con capacidad para 83.500 espectadores. Conoce los horarios por ciudad/país para seguir todas las incidencias.

Desde las 20:00 horas en Sidney, Australia

Desde las 12:00 horas en Madrid, España

Desde las 11:00 horas en Londres, Inglaterra

Desde las 07:00 horas en Buenos Aires, Argentina

Desde las 06:00 horas en Estados Unidos (ET)

Desde las 06:00 horas en Santiago de Chile, Chile

Desde las 05:00 horas en Bogotá, Colombia

Desde las 05:00 horas en Lima, Perú

Desde las 05:00 horas en Quito, Ecuador

Desde las 04:00 horas en Ciudad de México

Desde las 04:00 horas en Estados Unidos (MT)

Desde las 03:00 horas en Estados Unidos (PT)

¿Cómo llega España para la final de la Copa Mundial?

El camino de España hacia la final comenzó con un par de cómodas victorias ante Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0), antes de sufrir una derrota por 4-0 ante Japón en un partido que decidía el liderato del Grupo C.

En octavos de final, las pupilas de Jorge Vilda se deshicieron de Suiza (5-1) y, en cuartos de final, Salma Paralluelo, con un gol en la prórroga, derrotó a Holanda (2-1), que había empatado en el tiempo añadido.

En semifinales, España tuvo dificultades para doblegar a una férrea defensa sueca, hasta que la entrada de Paralluelo como suplente provocó un arrebato en los últimos 10 minutos. Paralluelo adelantó a España y Suecia empató a falta de dos minutos para el final, pero la capitana Olga Carmona respondió al instante con un golazo que metió a su equipo en la final de la Copa Mundial Femenina por primera vez.

¿Cómo llega Inglaterra a la final de la Copa Mundial?

Las Leonas superaron la fase de grupos con un registro perfecto, al imponerse por 1-0 a Haití y Dinamarca antes de arrollar por 6-1 a la RP China, gracias a una sensacional actuación de Lauren James.

Sin embargo, en la eliminatoria de octavos de final contra Nigeria, James fue expulsada al final del tiempo reglamentario por un pisotón sobre Michelle Alozie. Inglaterra empató a 0-0 en la prórroga y se impuso por 4-2 en la tanda de penales, con un gol de Chloe Kelly.

En cuartos de final, Inglaterra, con James sancionada, remontó ante Colombia (2-1), y Lauren Hemp y Alessia Russo, las autoras de los goles en octavos de final, también marcaron en la emocionante victoria por 3-1 sobre la coanfitriona Australia, que mantuvo el récord de Wiegman de 100% de llegadas a la fase final de grandes torneos.

¿Cómo formarían España vs Inglaterra en Sídney?