La lavadora es uno de los electrodomésticos que nos facilita las cosas, pero lamentablemente no le damos un mantenimiento regular por dentro. Este descuido provoca malos olores e incluso problemas más graves si no actuamos a tiempo. Si no sabes cómo empezar, te comparto un truco que te será de gran ayuda.

Cuando queremos lavar nuestras prendas casi siempre recurrimos a la lavadora. Lo que muchas personas pasan por alto es que debe limpiarse regularmente no solo por fuera, sino por dentro.

Cada vez que notes que tu ropa salga con manchas o se desprenda de ella malos olores debes limpiar el interior de la lavadora sin dudarlo De esta manera, conservarás en buen estado tu electrodoméstico y no tendrás que lidiar con manchas difíciles.

Materiales a utilizar

Percarbonato de sodio

Vinagre de cocina o de limpieza

Lejía para lavadora

Una cucharada de detergente que usas normalmente

Una bayeta de algodón o una toalla de tocador

Pasos para limpiar por dentro una lavadora

Sigue las recomendaciones de la experta en limpieza Pepa Tabero para limpiar por dentro tu lavadora.

Coloca una bayeta de algodón o una toalla dentro de la goma de la lavadora

Aplica la lejía para lavadora en la bayeta o toalla. Acto seguido, deja reposar por unos minutos

Mientras dejas reposar, aprovecha para limpiar el cajetín del detergente con una bayeta húmeda. Si hay manchas de moho, humedece un trapo con lejía y aplica sobre la superficie

Una vez limpio, aclara con agua del grifo y seca con un paño

Procede a limpiar las piezas del cajetín con un cepillo

Pasa la bayeta que dejaste reposando en la goma de la lavadora por el círculo

Después de este paso, coloca la bayeta dentro de la lavadora

Añade la cucharada de detergente y programa a 60° de temperatura. Anula el centrifugado

Aplica medio litro de vinagre en el cajetín

Luego de terminar el proceso de lavado, retira la bayeta y deja la puerta entreabierta

Recuerda realizar este mantenimiento de limpieza una vez al mes

