El Día de Muertos es una de las festividades más importantes y tradicionales de México. En esta fecha se honra a las personas que fallecieron y tiene su origen en la época prehispánica, además de combinarse con las fiestas católicas. Conoce quiénes gozarán de un megapuente de 5 días en México por esta celebración, lo cual permitirá descansar, realizar un breve viaje y pasar tiempo en familia.

Aunque es una tradición mexicana, no se considera como día feriado, así la mayoría de trabajadores deben cumplir con sus labores a no ser tendrás que trabajar con normalidad. De acuerdo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, únicamente tendrán descanso los trabajadores durante los días feriados que tienen motivos tanto cívicos como religiosos, por lo que el 2 de noviembre no entra en la norma. Solos se puede descansar, si se llega a un acuerdo con el empleador.

En el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2023-2024, está marcado un día de descanso para estudiantes, maestros y personal administrativo para el 2 de noviembre por Día de Muertos.

¿DE QUÉ TRATA EL DÍA DE MUERTOS EN MÉXICO?

El Día de Muertos en México venera a las almas difuntas con respeto y amor. En esta festividad se pone un altar de muertos que está conformado por ofrendas como bebidas, comidas, fotografías y objeto personales de la persona fallecida.

Este festejo típico de México se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, cuando se recuerda a los seres queridos fallecidos y se les colocan ofrendas.

Calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Foto: SEP)

¿CUÁNDO EMPIEZA Y CUÁNDO TERMINA EL MEGAPUENTE POR EL DÍA DE MUERTOS?

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, en honor a los niños fallecidos, y el 2 del mismo mes se conmemora el Día de los Fieles Difuntos para recordar a los adultos que dejaron el mundo de los vivos. El megapuente se iniciará el miércoles 1 de noviembre y continuará hasta el lunes 7, así que se juntará con el asueto por el Día de Muertos y con el fin de semana.

¿QUIÉNES TENDRÁN MEGAPUENTE POR EL DÍA DE MUERTOS?

En el Estado de México (Edomex) se autorizó que algunas personas tengan un fin de semana largo. La gobernadora Delfina Gómez y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México acordaron que los trabajadores de la educación tendrán un megapuente de cinco días, así que los planteles estarán cerrados desde el miércoles 1 de noviembre al lunes 7 de ese mes.