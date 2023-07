El UFC 290 llega este sábado 8 de julio al T-Mobile Arena de Las Vegas con una de las mejores carteleras del 2023. La compañía de artes marciales mixtas (MMA), que pertenece a Dana White, presentará catorce peleas muy emocionantes en las que se destacan las de Alexander Volkanovski vs. Yair “La Pantera” Rodríguez, Brandon Moreno vs. Alexandre Pantoja, Robert Whittaker vs. Dricus du Plessis, Robbie Lawler vs. Niko Price, entre otras más. Lee este artículo para poder acceder a la información previa, horarios, canales de transmisión por TV y streaming.

El peleador australiano Alexander Volkanovski buscará hacer defensa de su cinturón peso pluma ante el mexicano Yair Rodríguez, quien es el actual dueño del título interino división en lo que será la pelea estelar del UFC 290. Por otro lado, Brandon Moreno, compatriota de La Pantera, pondrá en juego su cinturón en la categoría peso mosca contra el brasileño Alexandre Pantoja por la pelea coestelar.

Otros de las luchas que promete sacar chispas en el octágono del T-Mobile será la que protagonicen el australiano Robert Whittaker y el sudafricano Dricus du Plessis en los pesos medianos. También será la última oportunidad para poder ver en acción al estadounidense Robert Lawler (41 años), quien se retira de las MMA tras 22 años como profesional, ante Niko Price en los pesos wélter.

¿Cuándo y dónde ver UFC 290: Volkanovski vs. Rodríguez? Hora, canal TV y lugar

Hora, TV y dónde ver Volkanovski vs. Rodríguez Detalles del UFC 290 1. ¿Cuándo es la pelea? Sábado 8 de julio de 2023 2. ¿Dónde se realiza el UFC 290? T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada 3. Horario de preliminares del UFC Fight Pass 7:00 p. m. ET/ 4:00 p. m. PT de Estados Unidos 4. Horario de preliminares 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT de Estados Unidos 5. Horario de estelares 10:00 p. m. ET/ 7:00 p. m. PT de Estados Unidos 6. ¿Cuál es la pelea estelar? Alexander Volkanovski vs. La Pantera Rodríguez 7. ¿Qué canal transmite? ESPN Plus, ESPN, FOX Sports, Eurosport 1 y 2 HD 8. ¿Cómo verlo por streaming? Star+, UFC Fight Pass, ESPN+, FOX Sports Premium y Eurosport Player 9. Link para ver la pelea https://www.espn.com.ar/mma/fightcenter/_/id/600031074/liga/ufc

¿Cómo ver peleas del UFC 290: Volkanovski vs. Rodríguez? Canales de transmisión y streaming

El UFC 290 se transmite EN VIVO y EN DIRECTO desde los Estados Unidos a través de la plataforma streaming de ESPN+ y fuboTV. Podrás seguir los primeros combates vía UFC Fight Pass y ESPN Deportes (español).

Si te encuentras en México y deseas apoyar tanto a Yair “La Pantera” Rodríguez y a Brandon Moreno, deberás contratar el servicio streaming de FOX Sports Premium para ver la cartelera estelar y contar con FOX Sports México para seguirlo por cableoperador local.

En tanto, los países de Latinoamérica, con excepción de Chile y Argentina, seguirán la velada del UFC 290 con ESPN Sur (Preliminares) y Star+ (Todo el evento).

Chile y Argentina lo harán por FOX Sports 1 y FOX Sports Argentina.

Finalmente, los ciudadanos en España podrán vibrar con las luchas del UFC 290 contratando Eurosport 1-2 y la app Eurosport Player.

Seguir evento UFC 290 por canales de televisión

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico – ESPN+

Perú, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador – ESPN

España – Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD

Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala – ESPN

México – FOX Sports

Seguir evento UFC 290 vía live streaming por Internet

Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico – UFC Fight Pass y ESPN PPV

Perú, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador – Star+ y UFC Fight Pass

España – Eurosport Play y UFC Fight Pass

Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala – UFC Fight Pass y ESPN PPV

¿A qué hora empiezan las peleas del UFC 290?

Estos son los horarios para seguir los combates del UFC Fight Pass, las preliminares y las estelares del UFC 290:

Peleas estelares : 10:00 p. m. ET/ 7:00 p. m. PT de Estados Unidos; 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT de Estados Unidos; 22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España

: 10:00 p. m. ET/ 7:00 p. m. PT de Estados Unidos; 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT de Estados Unidos; 22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España Peleas preliminares : 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT de Estados Unidos; 20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España

: 8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT de Estados Unidos; 20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España Peleas del Fight Pass: 7:00 p. m. ET/ 4:00 p. m. PT de Estados Unidos; 19:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 17:00 horas de México; 01:00 horas de España

Cartelera oficial del UFC 290: Volkanovski vs. Rodríguez

Peleas estelares

Peso pluma: Alexander Volkanovski (c) vs. Yair Rodriguez

Peso mosca: Brandon Moreno (c) vs. Alexandre Pantoja

Peso mediano: Robert Whittaker vs. Dricus du Plessis

Peso ligero: Jalin Turner vs. Dan Hooker

Peso mediano: Bo Nickal vs. Val Woodburn

+ 22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay: 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España

Peleas preliminares

Peso wélter: Robbie Lawler vs. Niko Price

Peso wélter: Josiah Harrell vs. Jack Della Maddalena

Peso paja: Yazmin Jauregui vs. Denise Gomes

Peso semipesado: Jimmy Crute vs. Alonzo Menifield

+ 20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay: 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España

Preliminares de UFC Fight Pass

Peso pactado a 130 libras: Tatsuro Taida vs. Edgar Chairez

Peso semipesado: Vitor Petrino vs. Marcin Prachnio

Peso gallo: Cameron Saaiman vs. Terrence Mitchell

Peso mosca: Shannon Ross vs. Jesús Santos Aguilar

Peso ligero: Kamuela Kirk vs. Esteban Ribovics