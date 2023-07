Peso pluma Alexander Volkanovski (c) vs. Yair Rodríguez USA: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT | ARG y URU: 23:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 22:00 | PER, COL, ECU y PAN: 21:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 20:00 | ESP: 05:00 (07/07)

Peso mosca Brandon Moreno (c) vs. Alexandre Pantoja USA: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT | ARG y URU: 23:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 22:00 | PER, COL, ECU y PAN: 21:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 20:00 | ESP: 05:00 (07/07)

Peso mediano Robert Whittaker vs. Dricus du Plessis USA: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT | ARG y URU: 23:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 22:00 | PER, COL, ECU y PAN: 21:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 20:00 | ESP: 05:00 (07/07)

Peso ligero Jalin Turner vs. Dan Hooker USA: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT | ARG y URU: 23:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 22:00 | PER, COL, ECU y PAN: 21:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 20:00 | ESP: 05:00 (07/07)

Peso mediano Bo Nickal vs. Val Woodbur USA: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT | ARG y URU: 23:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 22:00 | PER, COL, ECU y PAN: 21:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 20:00 | ESP: 05:00 (07/07)

Peso wélter Robbie Lawler vs. Niko Price USA: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT | ARG y URU: 21:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 20:00 | PER, COL, ECU y PAN: 19:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 18:00 | ESP: 03:00 (07/07)

Peso wélter Josiah Harrell vs. Jack Della Maddalena USA: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT | ARG y URU: 21:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 20:00 | PER, COL, ECU y PAN: 19:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 18:00 | ESP: 03:00 (07/07)

Peso paja Yazmin Jauregui vs. Denise Gomes USA: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT | ARG y URU: 21:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 20:00 | PER, COL, ECU y PAN: 19:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 18:00 | ESP: 03:00 (07/07)

Peso semipesado Jimmy Crute vs. Alonzo Menifield USA: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT | ARG y URU: 21:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 20:00 | PER, COL, ECU y PAN: 19:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 18:00 | ESP: 03:00 (07/07)

Peso pactado a 130 libras Tatsuro Taida vs. Edgar Chaire USA: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT | ARG y URU: 19:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 18:00 | PER, COL, ECU y PAN: 17:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 16:00 | ESP: 01:00 (07/07)

Peso semipesado Vitor Petrino vs. Marcin Prachnio USA: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT | ARG y URU: 19:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 18:00 | PER, COL, ECU y PAN: 17:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 16:00 | ESP: 01:00 (07/07)

Peso gallo Cameron Saaiman vs. Terrence Mitchell USA: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT | ARG y URU: 19:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 18:00 | PER, COL, ECU y PAN: 17:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 16:00 | ESP: 01:00 (07/07)

Peso mosca Shannon Ross vs. Jesus Santos Aguilar USA: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT | ARG y URU: 19:00 | CHI, VEN, CAN y PAR: 18:00 | PER, COL, ECU y PAN: 17:00 | MEX, SLV, CRC y HON: 16:00 | ESP: 01:00 (07/07)