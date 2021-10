Para ver los partidos en vivo de hoy, viernes 22 de octubre, por televisión, aplicaciones móviles, streaming y otras plataformas, te brindamos el fixture completo y dónde transmiten. Arsenal se enfrenta con Aston Villa en el Emirates Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. ‘The Gunners’ deben sumar de a tres para acercarse a los primeros puestos del torneo. Conoce aquí a qué hora juegan y dónde ver los eventos de fútbol en vivo online.

¿Dónde ver el partido en vivo y a qué hora juegan hoy?

Liga 1 Betsson

11:00 horas | Academia Cantolao vs UTC Cajamarca | Gol Perú

13:15 horas | Ayacucho vs Cienciano | Gol Perú

15:30 horas | Sport Boys vs Carlos Manucci | Gol Perú

Premier League

14:00 horas | Arsenal vs Aston Villa | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

La Liga

14:00 horas | Osasuna vs Granada | Star+, Star+, DAZN, C More Sport 2

Serie A

11:30 horas | Torino vs Genoa | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

13:45 horas | Sampdoria vs Spezia | ESPN Play Sur, Star+, Star+

Bundesliga

13:30 horas | Mainz 05 vs Augsburg | Star+, DAZN, Viaplay Denmark

Portugal - Primeira Liga

14:15 horas | Vitória Guimarães vs Marítimo | GolTV Latinoamerica, Sport TV1

Ligue 1

14:00 horas | Saint-Étienne vs Angers SCO | DAZN, 5Sport, Nova Sport Bulgaria

Bolivia - Liga de Futbol

14:30 horas | San José vs Aurora | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Oriente Petrolero vs Guabirá | Tigo Sports Bolivia

Liga Águila

17:00 horas | Jaguares de Córdoba vs Envigado | Fanatiz International, Win Sports+

19:00 horas | Deportes Quindío vs Alianza Petrolera | Fanatiz International, Win Sports+

LigaPro

19:00 horas | Técnico Universitario vs Aucas | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Brasil - Serie B

17:00 horas | Guarani vs Confiança | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

19:30 horas | Avaí vs Cruzeiro | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Liga MX

21:00 horas | Mazatlán vs Querétaro | fuboTV, TUDN USA, ESPN2 Norte

Eredivisie

13:00 horas | Willem II vs Fortuna Sittard | Bet365, ESPN 2, Watch ESPN

España - Segunda Division

14:00 horas | Eibar vs Cartagena | Movistar+, LiveScore App