Hay quienes no pueden salir de casa sin completar su rutina de la piel con el protector solar, que no modifican su régimen de alimentación saludable y no dejan los ejercicios diarios, mientras que otros no pueden estar sin rociar una fragancia en su ropa, cuerpo o cabello. Y es que este paso es una pieza clave para el cuidado personal, ¿cuál es el motivo?

Este acto no solo asegura un olor fresco durante todo el día, sino que a muchos los hace sentir seguros, atractivos y mejora el cómo se sienten. Las fragancias son un verdadero espacio para la autoexpresión, además de mejorar la autoconfianza y el estado de ánimo. Pero el aroma no es el único factor que valoran los consumidores modernos al elegir un perfume, sino también el cómo la fragancia se relaciona con el panorama general, ya sea a través de las tendencias actuales o de los movimientos culturales, explican los expertos.

Fiorella Solari, gerente de Marketing de Producto de Natura Perú, agrega que son tres las nuevas tendencias en el sector de la perfumería a la que se les puede dar una mirada si tienes el rociar un aroma como paso fundamental en tu día a día.

Fragancias en capas

Esta tendencia también es conocida como layering, el arte de crear perfumes para ser usados juntos o separados y obtener aromas únicos que van con el estilo de cada persona. Consiste en unir dos fragancias, que al combinarlas sobre la piel se personalizan para crear aromas únicos. De esta forma, la persona se siente autora de la fragancia que está usando. ¡La diversión está en jugar con todas las posibilidades!

Sustentabilidad

La sustentabilidad es hoy una fuerza impulsora en el mundo de las fragancias. Los consumidores modernos valoran que sea ecológica y genere un impacto positivo en el medio ambiente, como el nuevo Kaiak Océano de Natura, una línea de perfume, en versión femenino y masculino, que propone un mundo con más belleza y menos residuos, ya que ayuda a reducir la contaminación de los océanos.

“Aproximadamente el 50% de la mayor pieza plástica que compone el envase de Kaiak Océano, está hecha de plástico reciclado, retirado de las costas brasileñas y vertederos. Asimismo, el perfume contiene alcohol orgánico y los frascos de todo el portafolio de Kaiak ya están hechos con hasta un 30% de vidrio reciclado. Además, se ha eliminado la película plástica que envuelve los cartuchos del nuevo Kaiak Océano, para reducir aún más el uso del material”, comenta Solari.

Con la iniciativa, se utilizarán alrededor de 16 toneladas de plástico reciclado, considerando los volúmenes proyectados para un año.

Diversidad

Las marcas que abrazan la diversidad y la inclusión son altamente valoradas por el mercado actual. Los compradores quieren sentirse seguros de que sus fragancias se elaboran pensando en todos y es más probable que descarten las marcas que no priorizan la representación.

Una tendencia que se viene con fuerza es el uso de la mezcla de perfumes masculinos con femeninos para crear una fragancia única.