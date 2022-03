En el período 2019-2021, la inversión pública en el Perú ha tenido resultados negativos, específicamente, en los sectores de educación, salud y saneamiento han alcanzado un promedio de 65.4%, 61.2% y 59.2%, respectivamente.

Alfonso Garcés, socio en Guzmán Napurí & Segura Abogados, precisa que “teniendo brechas tan grandes de infraestructura en esos sectores, se requiere liderazgo y capacidad de gestión de los titulares de la entidades para pasar del discurso a la acción, para construir más colegios, más postas médicas y hospitales, más redes de agua para las personas más vulnerables, pero nos damos el lujo de devolver miles de millones”.

En cuanto a inversión público privada, en los últimos cinco años se han adjudicado solo tres proyectos de infraestructura, y estos fueron presentados entre el 2013 y 2015; dos portuarios y uno de saneamiento. Actualmente, existen casi 30 proyectos de infraestructura, tanto de educación, salud, saneamiento, vial, ferroviario como puertos, que aún no son adjudicados, y que han sido presentados antes de julio de 2016, es decir, desde agosto de 2016 no existen proyectos de infraestructura nuevos. “Por un lado, los proyectos de APPs requieren un periodo no corto de maduración -entre 2 y 4 años según la complejidad del proyecto- que implica la realización de estudios con suficiente nivel de detalle que minimice los riesgos de adendas tempranas durante la fase de ejecución y, por otro lado, no puede demorar tanto como para que pasen más de ocho años sin culminar la fase de estructuración. Definitivamente aquello confirma la existencia de un problema grave, fundamentalmente de gestión”, precisó Garcés.

Para mejorar el nivel de ejecución de infraestructura, ya sea por obra pública o a través de algún otro mecanismo de colaboración público privada como las APPs o las OxI, Alfonso Garcés menciona cinco medidas -a nivel más micro- que se pueden implementar: