Los Pumas y All Blacks protagonizarán un choque de poder a poder este sábado 8 de julio (16:10 horas de Buenos Aires) desde el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza por la jornada 1 de la tradicional The Rugby Championship 2023. La transmisión oficial para el público argentino estará a cargo de la cadena internacional ESPN Latinoamérica y los servicios streaming Star+, DirecTV Go (DGO), Telecentro Play y Flow.

El resto de países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe podrás ver el juego entre Argentina y Nueva Zelanda por ESPN y Star+.

¿Cuándo juegan y dónde ver Los Pumas vs. All Blacks?

Día Lugar Horario TV y Streaming Sábado 8 de julio de 2023 Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza (Argentina) 16:10 horas de Buenos Aires Latinoamérica: ESPN | Streaming: Star+, Telecentro Play, DGO y Flow

¿Qué canal transmite el juego Los Pumas vs. All Blacks?

Países Canales de TV Argentina ESPN, Star+, Telecentro Play, Flow y DGO Perú ESPN y Star+ México ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ Colombia ESPN y Star+ Venezuela ESPN y Star+ Costa Rica ESPN y Star+ Puerto Rico ESPN y Star+ Uruguay ESPN y Star+ República Dominicana ESPN y Star+ Panamá ESPN y Star+ Paraguay ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Honduras ESPN y Star+ El Salvador ESPN y Star+

Fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2023