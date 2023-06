En Argentina, el dólar es la segunda moneda más usada por sus ciudadanos, por lo que no dudan en usarla para realizar sus compras y adquisiciones; sin embargo, ha surgido un inconveniente tras el incremento de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar “blue” o informal, a raíz de los impuestos que comenzó a aplicar a las monedas el Gobierno: los billetes han sido clasificado como cara chica, cara mediana y cara grande.

Debido a que esto se presenta en el mercado paralelo de cambios, donde el dólar blue o informal va y viene; muchos se preguntan por qué - pese a tener la misma denominación - no todos poseen el mismo valor y algunos valen más que otros. ¿A qué se debe? En los siguientes párrafos te lo explicamos, así como detallamos que es cada uno de ellos.

¿POR QUÉ NO TODOS LOS DÓLARES TIENEN EL MISMO VALOR?

En el mercado informal, los dólares - pese a ser de la misma denominación - dejan de tener el mismo valor a raíz de que sus diseños van variando por el paso de los años. Su argumento: debido a su antigüedad podrían ser retirados de circulación y por tanto perderían su valor en el futuro, especialmente los de cara chica.

LA POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL DÓLAR CARA CHICA

Después de tomar conocimiento de lo que viene ocurriendo en diversos países como Argentina, donde se categoriza a los billetes, se refirió específicamente a los de cara chica.

“El Directorio de la Reserva Federal reconoce que en algunos países puede haber diferentes tipos de cambio o políticas de aceptación de divisas. Sin embargo, son los mercados y no el gobierno de Estados Unidos quienes controlan estas cotizaciones. Los diseños más antiguos de UScurrency siguen siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido. ¡No es necesario cambiarlos!”, precisaron en un comunicado oficial.

¿QUÉ SON LOS DÓLARES DE CARA CHICA?

Se denomina dólares de cara chica a los que se imprimieron en los Estados Unidos hasta el año 1996. Así tenemos que en los billetes de US$100, Benjamin Franklin está dentro de un marco ovalado, pero comparando el billete con una versión más reciente, su dimensión es más pequeña.

No sólo ello, pues en el mercado informal se asegura que son más falsificables, por lo que deciden pagar menos de su valor real.

¿QUÉ SON LOS DÓLARES DE CARA MEDIANA?

Los billetes de cara mediana son los que tiene el diseño anterior a los “azules” y tienen el mismo inconveniente, ya que paga menos por ellos en el mercado informal debido a la oferta y la demanda, señala un operador de la City a iProfesional.

“Las causas son múltiples, pero principalmente es que cada vez son menos aceptados no solo en Argentina, sino en el mundo con excepción de Estados Unidos, ya que se trata del país emisor. Además, muchos importadores no los aceptan y en operaciones inmobiliarias tampoco, por lo que las personas que compran dólares no los quieren (ni siquiera cuando los retiran del banco) y eso hace que haya una menor demanda de estos billetes, por lo que se aceptan a menor precio”, indicó.

¿QUÉ SON LOS DÓLARES CARA GRANDE?

Se refieren a los clásicos billetes de 100 dólares con tonalidad verde y el rostro grande de Benjamín Franklin, a ello se suma sus medidas contra la falsificación como tener el hilo de seguridad azul.

Es el favorito de los ahorristas, por lo que muchos buscan hacer transacciones con ellos, especialmente en el mercado paralelo.