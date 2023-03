Ana Basaldua Ruiz tenía 21 años y fue encontrada muerta el lunes 12 de marzo en la base militar de Fort Hood de Estados Unidos, como le pasó, en 2020, a la soldado Vanessa Guillén, caso que dio luz a una ley para proteger a las víctimas de violencia sexual en las Fuerzas Armadas. La ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería, según su familia, habría sufrido de acoso. Incluso, habría recibido propuestas sexuales por parte de su superior, de acuerdo a las declaraciones que hizo su madre Alejandra Ruiz Zarco a Telemundo.

“Me dijo ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pendejos”, contó la progenitora de Ana a dicho medio. Una versión que coincide con la de Baldo Basaldua, el padre de la joven, quien tuvo contacto con ella hasta los últimos días de su vida, cuando parecía que todo iba cuesta abajo para ella.

“Ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”, contó Baldo a Telemundo sobre lo que le dijo su hija. Él intentó animarla, pero el sábado 11 de marzo, cuando la llamó como solía hacerlo, Ana Basaldua no le contestó; lo mismo sucedió con los mensajes.

Al día siguiente, le envió más mensajes, los cuales no tenían la notificación de haber sido recibidos por la soldado. “Me fui a buscar su ubicación (de forma satelital) y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”, explicó el padre que deberá acompañar a su esposa para hacer lo que no tiene nombre: enterrar a su hija.

La joven soldado posando junto a la bandera de Estados Unidos (Foto: Alejandra Ruiz / Facebook)

¿QUIÉN FUE ANA BASALDUA RUIZ?

Ana Basaldua Ruiz, nacida en Tacámbaro, Michoacán, buscó un mejor futuro en Estados Unidos, donde su padre ya tenía la ciudadanía y un domicilio en California. Cuando se instaló en suelo norteamericano, en 2019, decidió ingresar al Ejército y así lo hizo: su entrenamiento militar empezó en 2021, un año después por la pandemia del COVID-19.

Basaldua, de esta manera, iba a cumplir tres años de servicio en agosto de 2023. Su formación no tenía inconvenientes, hasta que empezó a contarle a sus parientes que sufría de acoso, según informaron los padres de Basaldua en distintos medios de comunicación tras la noticia del deceso de Ana.

Según dijo su madre Alejandra Ruiz en Univision, la joven era una “mujer valiente, fuerte, íntegra, una mujer indomable, tenaz, capaz, aguerrida”. Su futuro apuntaba a ser prometedor. De acuerdo a sus declaraciones en Telemundo, la última vez que Ruiz habló con su hija, el 8 de marzo, ella le dijo que le contaría muchas cosas cuando se reencontraran y que solo quería que la abrazara como cuando era niña.

Los soldados estadounidenses se ponen firmes en la base de entrenamiento militar del Ejército de los Estados Unidos en Grafenwoehr, en el sur de Alemania, el 13 de julio de 2022 (Foto: AFP)

¿QUÉ SE SABE DE LA MUERTE DE ANA BASALDUA RUIZ EN FORT HOOD?

Ana Basaldua Ruiz fue encontrada muerta en una bahía de mantenimiento de la base de Fort Hood, en Estados Unidos, el lunes 13 de marzo. Días después, el Ejército informó y lamentó el fallecimiento de la soldado. Se aseguró que habría una investigación al respecto. La familia, en distintos medios, señalaron que la principal hipótesis oficial sería el suicidio, pero ellos quieren que se indague a fondo lo que sucedía alrededor de su hija.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida irreparable de la soldado y hacemos llegar nuestras condolencias a su padre, madre y hermano”, dice el comunicado de las autoridades, firmado por el comandante Patrick Sullivan, quien aseguró que la familia y compañeros de Ana están recibiendo apoyo.

Basaldua estuvo 15 meses en dicha base y contó a sus familiares que venía sufriendo acoso y que sucedía algo inusual que no podía contarles por teléfono. Sin embargo, esa conversación no llegó a suceder por la muerte repentina de Ana.

“Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosas, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”, detalló su madre a Telemundo, mientras espera una visa humanitaria para despedirse de su hija en Texas.