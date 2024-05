La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el reglamento del procedimiento operativo para el retiro extraordinario y facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones, estableció que una persona puede desistir de su solicitud de desembolso de hasta S/20,60 de su cuenta individual de AFP. Sin embargo, ¿qué pasa si el afiliado decide retractarse? En esta nota, te cuento cuál es la alternativa.

En los primeros seis días de iniciado el cronograma, es decir del 20 al 27 de mayo, cerca de un millón de personas ha realizado el trámite de retiro de fondos de AFP por hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Para iniciar el proceso del séptimo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), debes saber que el trámite es online, gratuito y se puede realizar hasta con el DNI vencido. Si le debes al banco, no te podrá descontar porque el retiro es intangible. Solo te retendrán hasta un 30% de tu saldo, si tienes un juicio por alimentos y no has cumplido con tu obligación.

¿CÓMO PUEDO DESISTIR DE MI RETIRO DE FONDOS DE AFP 2024?

Si eres un afiliado que desea desistir de su solicitud de retiro de sus fondos, tienes hasta 10 días calendario antes de la fecha en que se haya programado cualquiera de los desembolsos, revocando el pago de los futuros desembolsos que hubieren estado programados, señala el reglamento de la SBS. El trámite debes hacerlo comunicándote con tu AFP a través de sus canales de atención y te debe dar una constancia del pedido, detalla la Asociación de AFP.

SI DESISTÍ DEL RETIRO DE FONDOS DE LA AFP, ¿PUEDO RETRACTARME?

Si solicitaste el retiro de fondos, desististe de tu pedido y ahora, te arrepentiste, y quieres de nuevo pedir tu dinero, debes saber que hay una alternativa.

Si decides rectificarte en tu solicitud de desistimiento de retiro de fondos de tu cuenta de AFP, solo podrás hacerlo si no lograste cobrar. Puedes presentar de nuevo tu pedido de desembolso, una vez se haya completado el proceso de desistimiento y estés dentro de los días del cronograma que concluye el 17 de agosto.

En caso hayas cobrado parte del desembolso y luego desististe, ya no puedes retractarte porque solo se puede ejecutar una solicitud de retiro.

¿CUÁL ES EL LINK PARA SOLICITAR EL RETIRO DE FONDOS DE AFP 2024?

De acuerdo con la Asociación de AFP, los afiliados que acceden al retiro de hasta 4 UIT podrán ingresar su solicitud de retiro a través del LINK www.solicitaretiroafp.pe, según el cronograma establecido. Los afiliados pueden ingresar su solicitud de retiro de hasta 20,600 soles, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, menos los días feriados. La programación se inició el 20 de mayo y concluye el 17 de agosto. El trámite es virtual y gratuito.