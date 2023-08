España vs Inglaterra en vivo desde el Accor Stadium serán protagonistas de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 que se juega este domingo 20 de agosto desde las 21:00 hora (España) . Después de superar dos eliminatorias de infarto ante Países Bajos y Suecia, el equipo de Jorge Vilda luchará por ganar su primera estrella. A continuación, te presentamos la guía completa para saber detalles de los protagonistas, horarios, canales TV, link streaming, alineaciones, estadísticas y más.

Aunque el camino fue muy complicado, la Selección de España ha llegado hasta la última instancia tras vencer por 2-1 a Suecia en una semifinal que concentró toda la acción en los últimos 10 minutos. Salma Paralluelo abrió el marcador en el minuto 81, Rebecka Blomqvist empató en el 88, y al filo del 90 Olga Carmona hizo el gol de la victoria con un zurdazo desde fuera del área.

Por otro lado, la Selección de Inglaterra también logró sellar su pase a la gran final tras vencer a Australia por 3-1 con goles de Ella Toone, Lauren Hemp y Alessia Russo.

¿Qué canal TV pasa, España vs Inglaterra en vivo por TV y online?

España vs Inglaterra serán protagonistas de un partido vibrante por la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. La cita será este domingo 20 de agosto desde las 12:00 horas y si te encuentras en España, podrás verlo a través de la señal de La 1 de TVE y en la plataforma on demand y gratuita, RTVE Play. En el caso no tengas un televisor al lado, podrás encontrar toda la información en RNE, Radio 5 y en la web RTVE.es.

Si estás en Sudamérica, todos los partidos de la Copa del Mundo y la gran final podrás seguirlo a través de la señal de DSports y vía streaming a través de su plataforma DGo. En México, los derechos de transmisión para el torneo son compartidos por Sky México, TUDN y su aplicación de VIX+ y por TV Azteca. Finalmente, en Estados Unidos se podrás seguir vía Fox Sports 1, Telemundo y Fox Deportes.

¿A qué hora juegan España vs Inglaterra en vivo?

La final entre España vs Inglaterra en vivo se celebrará en el Stadium Australia de Sídney, con capacidad para 83.500 espectadores. Conoce los horarios por ciudad/país para seguir todas las incidencias.

CIUDAD/PAÍS HOARIOS ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Sidney, Australia? 20:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Madrid, España? 12:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Londres, Inglaterra? 11:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Buenos Aires, Argentina? 07:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Estados Unidos (ET)? 06:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Santiago de Chile, Chile? 06:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Bogotá, Colombia? 05:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Lima, Perú? 05:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Quito, Ecuador? 05:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Ciudad de México, México? 04:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Estados Unidos (MT)? 04:00 horas ¿A qué hora juegan España vs Inglaterra desde Estados Unidos (PT)? 03:00 horas

¿Cómo llega la Selección de España a la final de la Copa Mundial?

España 3-0 Costa Rica | Fase de grupos

España 5-0 Zambia | Fase de grupos

Japón 4-0 Japón | Fase de grupos

Suiza 1-5 España | Octavos de final

España 2-1 Países Bajos | Cuartos de final

España 2-1 Suecia | Semifinal

¿Cómo llega la Selección de Inglaterra a la final de la Copa Mundial?