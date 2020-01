Desde que comenzó la nueva trilogía de Star Wars dirigido por J.J. Abrams, se presentó a Kylo Ren como el principal antagonista de la saga, aunque a su vez parecía ser más complejo de lo que muchos creían. Al final, se demostró que su historia en el lado oscuro era más complicada de lo que los fans creían y al final pudo redimirse en “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

No obstante, sus acciones en las últimas películas han sido muy cuestionadas, en especial porque no se explora con detalle qué fue lo que pasó para que en primer lugar se convierta al lado oscuro y luego Rey haga que vuelva al lado luminoso de la Fuerza.

Es cierto que se explica el problema que tuvo con su maestro Luke Skywalker y su posterior encuentro con los “Knights of Ren”, pero en la pantalla grande no se profundiza sobre lo que pasó entre él y su maestro Snoke como para que esté tan convencido en la primera parte de la trilogía que lo que creía estaba bien.

Por ello, la compañía decidió lanzar una serie de cómics llamados “The Rise of Kylo Ren” donde se ahonda un poco más en la historia de este personaje, su enfrentamiento contra Luke mientras entrenaban y como fue que Snoke lo terminó por seducir en convertirse al lado oscuro de la Fuerza.

La primera entrega de los cómics comienza justo después del flashback visto en “The Last Jedi”, donde Ben destruye el templo donde entrenaba y daba a Luke por muerto. Él inmediatamente viaja a un planeta desconocido donde Snoke (Palpatine) vive. Este lo recibe con los brazos abiertos y le ofrece una mano ayuda.

Al preguntarle qué es lo que quería hacer, Ben comenta que quería unirse a los “Caballeros de Ren” y en el segundo cómic se revelan los métodos específicos de Snoke para seducirlo al lado oscuro. Este intenta decirle a Ben que no niegue su verdadero ser fomentando sus sentimientos de inadecuación por su mismo nombre y lo que eso significa (Ben por Ben Kenobi y Solo por Han Solo).

Snoke seduce a Ben Solo para que vaya al lado oscuro (Foto: Lucasfilm)

Sabiendo que no podría estar a la altura de ellos, Snoke le comenta que podría tener un nuevo nombre si quería ser aceptado y aprender de los “Knights of Ren”. Él le dice que abrazando el lado oscuro uno puede convertirse en su verdadero ser y encontrar el nombre ideal que lo represente.

Esto es irónico considerando todos los datos que le oculta Snoke a Ben Solo. En un momento un androide llega diciéndole que tenía un mensaje del General Hux. Snoke solo aparta el drone para otro momento y a pesar de que Ben le pregunta sobre ello, Snoke no revela nada sobre la Primera Orden, qué es lo que estaba pasando fuera o algún otro dato importante.

De hecho, algunos creen que incluso en el primer número de los cómics se reveló que la destrucción del templo no fue enteramente culpa de Ben. En la imagen se ven arcos de rayos que vienen del cielo e impactan justo en el momento cumbre de la ira de Ben después de ser traicionado por Luke.

Uno de los "Knights of Ren" lo seduce al lado oscuro cuando era joven (Foto: Lucasfilm)

Esto puede ser interpretado como que el rayo vino a través del lado oscuro de Ben y que quemó el templo Jedi, aunque también pudo haber venido de Snoke que, aprovechando el momento, causo tal destrucción para que Ben pensara que no había más opción que seguir el camino del lado oscuro de la Fuerza.

De cualquier manera, todo esto formaba parte de la estrategia de Snoke para que Ben vaya al lado oscuro, prometiéndole una liberación y verdad que tanto anhelaba cuando entrenaba con Luke Skywalker. Al final, en “The Rise of Skywalker” se muestra como Kylo Ren no estaba seguro de su decisión y terminó por seguir el camino de Rey, el que originalmente debía haber seguido según los deseos de su corazón.