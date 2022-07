Luego que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) estableciera que los influenciadores están en la obligación de contribuir con impuestos a favor del Estado, es necesario que las empresas tomen en cuenta algunas recomendaciones antes de contratarlos para impulsar cualquier campaña de comunicación.

En los años más recientes no hay campaña de comunicación que no cuente con, por lo menos, con un creador de contenidos en redes sociales; sobre todo, cuando se conoce hoy que el 87% de los influencers de Tik Tok obtienen una mayor interacción de la audiencia. Pero ¿qué tanto suma a los objetivos de una empresa la contratación de uno de ellos?

Para Alonso Salinas, Country Manager de MileniumGroup Perú, la contratación de un influencer, se debe basar en algunos pilares para lograr el éxito esperado: autenticidad de la cuenta, tipo de comunidad, empatía con el producto, la fidelización de los seguidores y el contenido.

“La experiencia actual nos permite afirmar que no siempre el influenciador con más seguidores o reacciones en sus cuentas de redes sociales termina siendo el más indicado para cualquier campaña. No se trata solo de contratar al más conocido, sino también al que realmente sume para nuestro propósito, que es impactar en el público objetivo de la campaña”, dijo el especialista.

La reciente decisión de la SUNAT, que obliga a los influencers a pagar impuestos, no cambia para las empresas los cuidados que deben tener antes de la elección de dichos personajes, pues las recomendaciones no están basadas en las tarifas que manejan, sino en el impacto positivo que buscan para sus campañas.

“En MileniumGroup desarrollamos estrategias de influencer marketing desde las relaciones públicas para compañías como Logitech, Discovery, Electronic Arts (EA), entre otros. La experiencia en toda América Latina nos dice que el trabajo con un influenciador debe estar basado principalmente en la relación y no en la transacción”, precisó Salinas Cépeda.

La búsqueda y contratación de un influencer no la podemos dejar solo a las herramientas digitales, ya que según el Estado del Influencer Marketing 2022: Benchmark Report, en la actualidad en promedio, el 49,23% de ellos a nivel mundial se ven afectados por estafas en sus cuentas, (comentarios y me gusta de bots, comentarios de sorteos, etc.).

El ejecutivo mencionó que el influencer elegido debe tener afinidad con la campaña comercial no solo por el aspecto económico, sino también por la empatía con el producto. Esto permitirá realmente que logre influenciar a su comunidad.

DATOS:

Según proyecciones del Benchmark Report,el valor de las ventas del comercio social, es decir redes sociales, alcanzará los 958.000 millones de dólares en 2022, pudiendo llegar a los 2,9 billones en 2026.

Según el Estudio de Marketing de Influencers en Tik Tok 2021 de Social Publi, el 87% de los influencers que participan en esta plataforma obtienen una mayor interacción de la audiencia que en sus otras redes sociales

VIDEO RECOMENDADO

Telefónica debe pagar S/. 255 millones a Sunat

La Corte Suprema ordenó a Telefónica pagar la deuda pendiente corresponden al Impuesto a la Renta de No Domiciliados y multas de los años 1999, 2000, 2003 y 200