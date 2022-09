La yuca es uno de los alimentos preferidos por los cocineros, debido a su versatilidad. Sin embargo, algunas veces este tubérculo no sale del todo blanco cuando se lo prepara. Conoce el truco casero para solucionar el problema.

La papa suele ser uno de los alimentos más consumidos en el mundo, aunque a veces se lo puede sustituir con otros tubérculos. El camote, como ya se dijo, se perfila como una gran opción, pero otro excelente sustituto es la yuca.

La yuca es muy versátil y no solo se la puede comer cocida, sino también frita, al vapor e incluso al horno. Entre los beneficios de este alimento destacan sus elementos energéticos y su consumo favorece al sistema óseo, de acuerdo con Ok Diario. Conoce el truco casero para que este alimento salga a la perfección y no esté duro.

¿Cómo cocinar la yuca?

Antes de pelar la yuca con el cuchillo, lávalo bien y quédate con la parte blanca

Corta la yuca en rodajas

En una olla de agua con sal coloca las rodajas de yuca y cerciórate que esté cubierto

Hierve por diez minutos aproximadamente

Retira las yucas y deja que se sequen

Si quieres freírlas, córtalas en bastones y saltéalas en una sartén

Síguenos en nuestras redes sociales: