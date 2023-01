Los frascos de cristal son ideales para mantener legumbres secas, frutas, cereales, sazonadores, pasta, especias enteras, hierbas aromáticas, café y más en perfecto estado durante un largo período de tiempo. Además, estas conservas permiten potenciar el sabor de los comidas.

Cuando estás en la cocina de la casa y agarras un bote de conservas, suelen aparecer los problemas. Si no puedes intentar abrir el recipiente con las manos, usas un trapo para maximizar tu fuerza; sin embargo, esta acción no es recomendable, porque te acabarás haciendo daño.

Afortunadamente, existen trucos caseros para abrir un frasco cerrado. Por ejemplo, uno consiste en darle ‘golpecitos’ sobre la parte inferior del tarro, pero a veces no funciona. Ante esto, se golpea el borde de la tapa con algo duro para conseguir el resultado esperado.

Cómo abrir un frasco que está muy apretado

Bajo esa línea, hay un truco que no falla. Si haces palanca de manera suave en el borde de la tapa del envase de conserva, con un cuchillo sin filo, hasta que suene “pop” y entre aire en el interior, puedes abrir el recipiente sin demasiado esfuerzo.

Dicho esto, debes tener muy cuenta que si un bote recién comprado, no hace el clásico “pop” al abrirlo, significa que no se pudo cerrar correctamente y ya acumula aire. Aunque no parezca, el oxígeno ayuda a que el contenido del envase se arruine. También se aplica a las conservas caseras.

Cuánto tiempo puede durar una conserva casera

En algunos casos, las conservas caseras suelen durar, como máximo, 1 año. No obstante, dependiendo de ciertos factores, su vida puede alargarse o acortarse mucho más. Eso sí, el envase necesita mantenerse herméticamente cerrado para evitar su proceso de degradación.

