La fresa es una fruta que no puede faltar en los hogares, no solo por su delicioso sabor, sino por sus propiedades. Si no conservas este alimento de forma adecuada, lo más probable es que le salgan hongos. Descubre los pasos que debes seguir para que esto no ocurra.

La fresa no solo es un alimento que se destaca por su sabor, sino que le brinda beneficios al cuerpo humano. Tal como indica Mejor con Salud, estos alimentos presentan una alta concentración de antioxidantes, además de vitaminas y minerales.

Gracias a su alta composición de agua, la fresa tiene la capacidad de hidratar el organismo, mejorar el estado de ánimo y hasta prevenir enfermedades cardiovasculares. Lo que debes tener en cuenta antes de emplear la fruta en tus preparaciones es lavarla de forma correcta y conservarla adecuadamente, sobre todo, si no la vas a comer de inmediato.

¿Cómo evitar que le salgan hongos a las fresas?

El mejor consejo para evitar que aparezca hongos en las fresas es aplicando el método de la termoterapia. ¿En qué consiste? Según explica el chef Heinz Wuth, debes sumergir la fresa en un recipiente con agua caliente, entre 50° a 60°.

Después de dejar reposar un minuto en agua caliente, cuela y enjuaga las fresas con agua fría. Una vez que terminaste este proceso, pon un papel absorbente sobre otro recipiente y coloca allí las fresas lavadas. Tapa con una bolsa de plástico para cocina y realiza agujeros para que el aire circule.

Siguiendo este procedimiento podrás conservar tus fresas hasta por cinco días sin el temor que aparezcan hongos.

