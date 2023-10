La importancia de mantener las brochas de maquillaje limpias y en buen estado no puede subestimarse. Estas herramientas son esenciales para lograr un look impecable, pero si no se cuidan adecuadamente, pueden acumular una gran variedad de bacterias y aceites que a la larga causan problemas en la piel. Ante esto, te en MAG te explico cómo puedes lavar tus herramientas de belleza sin dañarlas.

Asimismo, ten en cuenta que al limpiar las brochas, es fundamental hacerlo con cuidado para no dañar las cerdas, ya que si son de buena calidad pueden ser delicadas, y un lavado brusco o el uso de productos químicos fuertes pueden hacer que se desprendan o se deformen. Sin más, te comparto el paso a paso aquí.

Cómo lavar las brochas de maquillaje sin dañarlas

Lavar las brochas de maquillaje es una parte crucial para mantener una piel saludable y prevenir problemas de la piel. Aquí te comparto los pasos a seguir:

Materiales:

Agua tibia.

Jabón líquido suave (deseable sin perfume).

Paño limpio suave.

Procedimiento:

Moja las cerdas de las brochas con agua tibia. Asegúrate de que el mango de la brocha no se moje, ya que esto puede aflojar el pegamento que mantiene las cerdas en su lugar.

Aplica una pequeña cantidad de jabón suave en la palma de tu mano o en una superficie plana. Frota suavemente las cerdas de la brocha sobre el líquido para crear espuma.

Con movimientos suaves y circulares, frota las cerdas de la brocha en la palma de tu mano o en la superficie plana con el jabón.

Enjuaga las cerdas bajo agua tibia hasta que esta salga limpia y sin restos de jabón.

Aprieta suavemente las cerdas con los dedos para eliminar el exceso de agua. Puedes usar un paño suave para ayudar en este proceso.

Coloca las brochas en una superficie plana con las cerdas colgando al aire para que se sequen naturalmente.

Evita secarlas de pie, ya que el agua puede gotear hacia el mango y aflojar el pegamento.

Lava tus brochas al menos una vez a la semana, dependiendo de la frecuencia con la que las uses. Esto evitará que se acumulen bacterias y aceites en las cerdas, lo que podría causar problemas en la piel.

Como recomendación, evita el uso de productos químicos fuertes o alcohol, ya que pueden dañar las cerdas.

