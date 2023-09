¿Te ha pasado que no llegaste a descongelar el pollo a tiempo? Esto es algo bastante común, sobre todo, cuando estamos pensando en otras cosas y no nos damos cuenta de lo importante que es prevenir este proceso. Sin embargo, no todo está perdido, ya que existen algunos trucos caseros que te pueden ayudar para estas ocasiones y hoy te comparto algunos de ellos en MAG.

Para estos trucos no necesitas nada extraordinario, ya que puedes conseguirlo con elementos que tienes en tu casa, solo recuerda seguir las indicaciones con precaución y detalle para evitar cualquier error. Toma nota.

Cómo descongelar el pollo de forma rápida

Descongelar el pollo de manera segura y rápida es fundamental para evitar riesgos para la salud. Aquí te presento algunos métodos efectivos:

Agua Fría: Coloca el pollo en una bolsa hermética para evitar que el agua lo toque directamente. Luego, sumerge la bolsa en un recipiente con agua fría. Cambia el agua cada 30 minutos. Este método puede descongelar un pollo entero en unas pocas horas.

Coloca el pollo en una bolsa hermética para evitar que el agua lo toque directamente. Luego, sumerge la bolsa en un recipiente con agua fría. Cambia el agua cada 30 minutos. Este método puede descongelar un pollo entero en unas pocas horas. Refrigerador: Si tienes tiempo, el método más seguro es descongelar el pollo en el refrigerador. Coloca el pollo en un recipiente y déjalo en la parte más baja del refrigerador. Esto puede llevar algunas horas o incluso toda la noche, dependiendo del tamaño del pollo.

Si tienes tiempo, el método más seguro es descongelar el pollo en el refrigerador. Coloca el pollo en un recipiente y déjalo en la parte más baja del refrigerador. Esto puede llevar algunas horas o incluso toda la noche, dependiendo del tamaño del pollo. Cocina directa: Si tienes prisa y planeas cocinar el pollo inmediatamente, puedes cocinarlo directamente desde su estado congelado. Sin embargo, asegúrate de que se cocine completamente para evitar problemas de seguridad alimentaria.

Si tienes prisa y planeas cocinar el pollo inmediatamente, puedes cocinarlo directamente desde su estado congelado. Sin embargo, asegúrate de que se cocine completamente para evitar problemas de seguridad alimentaria. Microondas: Si tienes prisa, puedes utilizar la función de descongelamiento del microondas. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y gira el pollo regularmente para asegurarte de que se descongele de manera uniforme. Sin embargo, este método puede comenzar a cocinar el pollo en los bordes, por lo que debes usarlo con precaución.

Recuerda que nunca debes descongelar el pollo a temperatura ambiente, ya que esto puede permitir el crecimiento de bacterias dañinas, lo que podría provocarte algún problema.

SOBRE EL AUTOR Samanda García Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Con experiencia en medios audiovisuales y periodismo digital. Actualmente redactora web del área Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

