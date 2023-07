Si eres asiduo a estar en la cocina por largas horas, entonces habrás utilizado las cucharas de madera de tus cacerolas. ¿Sabes todo acerca de estos utensilios?, ¿Tiene más funciones? En realidad, hacen más que solo revolver estofados y comprobar el sabor de las sopas. En MAG te contamos cómo evitar ‘derrames’ de líquidos hervidos y porqué estos objetos son tan útiles para ello.

Los cucharones de madera son especiales, no por nada son idóneos para la cocina por su gran resistencia al calor, no queman y además no transmiten la electricidad como sí pasa con sus pares de metal. Sin embargo, estos utensilios maderados tienen ‘doble función’.

Si alguna vez has visto a una olla de caldo salirse de control y su contenido hervido asomarse por la tapa, es porque no usaste este ‘hack’. En MAG queremos procurar tu seguridad y la de tu cocina al mantener estos platillos de altas temperaturas a raya.

¿Cómo usar los cucharones de madera?

Vamos a usar los cucharones de madera como elemento de ‘estabilidad’ entre la olla y los líquidos en hervor en su interior .

. Trata de colocar una cuchara de madera justo encima de la cacerola, es decir, de forma cruzada en su circunferencia.

Por su composición fría, estos utensilios de cocina trabajan como ‘rompedor de burbujas’ y hacen que la espuma se retire de la superficie arriba en las ollas y cacerolas.

de la superficie arriba en las ollas y cacerolas. Ese es un recurso alternativo y no podría funcionar si hablamos de un hervor muy intenso por arriba de los 150°C.

y no podría funcionar si hablamos de un hervor muy intenso por arriba de los 150°C. ¿En dónde usarlo? Cuando sancoches fideos o tallarines, así mismo, al tener sopas y caldos preparándose a fuego alto.

