¿Dónde y a qué hora juegan Argentina – Australia en vivo? Este jueves 15 de junio desde las 9:00 horas de Argentina, la Albiceleste tendrá otra prueba más al mando de Scaloni para llegar en óptimas condiciones a las próximas Eliminatorias. El campeón del mundo enfrenta en el Workers Stadium de Pekín a un rival conocido que se cruzó en octavos de final, donde Lionel Messi y Julián Álvarez se encargaron de firmar la victoria. Conoce más detalles sobre el amistoso FIFA, horarios, canales TV y link streaming para seguir la cobertura en directo.

La idea del técnico campeón del mundo es no arriesgar a ningún jugador que no esté al 100% desde lo físico y, si bien ya tiene varios puestos definidos, como el de Lionel Messi (no estará el martes vs. Indonesia en Yakarta), aún mantiene una duda en el frente de ataque.

Teniendo en cuenta que el Araña solo participará del ensayo de mañana, el entrenador albiceleste no ve con buenos ojos que sea titular contra los Socceroos. En caso de mantener su esquema habitual, Giovanni Simeone podría jugar por el delantero de Manchester City, aunque no se descarta que haya un retoque en el sistema táctico para que salte de arranque Nicolás González.

Junto al que será jugador del Inter Miami, se encuentran en la capital china Ángel di María, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Giovanni Simeone, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Walter Benítez, Nicolás González, Alejandro Garnacho, leonardo Balerdi, Facundo Medina, Exequiel Palacios, Facundo Buonanotte, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez y Alexis Mac Allister.

Link online, Argentina – Australia en vivo por móvil

Para no perderte ninguna incidencia del amistoso fecha FIFA entre Argentina vs. Australia en vivo, puedes seguir la transmisión de TV Pública o Televisión Pública Argentina, que es el canal abierto en toda la región del país local. Si no te encuentras en casa, entonces puedes acceder a www.tvpublica.com.ar desde cualquier dispositivo móvil.

¿A qué hora juegan Argentina – Australia en Pekín?

Desde México, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 6:00 horas

empieza a las 6:00 horas Desde Perú, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 7:00 horas

empieza a las 7:00 horas Desde Colombia, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 7:00 horas

empieza a las 7:00 horas Desde Ecuador, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 7:00 horas

empieza a las 7:00 horas Desde Venezuela, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 8:00 horas

empieza a las 8:00 horas Desde Bolivia, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 8:00 horas

empieza a las 8:00 horas Desde Paraguay, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 8:00 horas

empieza a las 8:00 horas Desde Argentina, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 9:00 horas

empieza a las 9:00 horas Desde Chile, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 9:00 horas

empieza a las 9:00 horas Desde Uruguay, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 9:00 horas

empieza a las 9:00 horas Desde Brasil, Argentina vs Australia en vivo empieza a las 9:00 horas

¿Cómo jugaría la Selección Argentina ante Australia?

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Giovanni Simeone o Nicolás González.