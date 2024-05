¿Te imaginas recibir diario o semanalmente 1,000 dólares el resto de tu vida? Aunque pienses que es algo imposible, esto podría suceder realmente, siempre y cuando juegues Cash4Life, la lotería que está conquistando a miles de personas que sueñan con tener en sus manos ese dinero. Si también estás interesado, te explicamos cómo se juega y lo que debes saber sobre ella; así que presta mucha atención.

Cabe mencionar que Cash4Life es una lotería de Estados Unidos que fue lanzada en junio de 2014. Entró como reemplazo del Sweet Million Draw, que operó de 2009 a 2014. Si bien, sigue los mismos principios de los otros juegos de azar de este tipo, hay algo que lo distingue del resto: si ganas el premio mayor, te pagará US$1,000 por día de por vida; y si obtienes el segundo premio, recibirás US$1,000 por semana de por vida. Aunque si no quieres recibir de esa forma tu premio, puedes optar por un pago global de aproximadamente US$7 millones, siempre y cuando hayas sido el afortunado de llevarte el premio gordo.

¿DE QUE MANERA JUGAR CASH4LIFE?

Para hacer una jugada simple, debes escoger 5 números principales entre el 1 y el 60 y un número adicional “CashBall” entre el 1 y el 4.

Si no sabes qué números elegir, haz que la computadora elija por ti al azar, para ello debes pedir al vendedor un “Quick Pick” o si estás usando una boleta de juego, solamente marca el círculo que dice “Quick Pick” (QP). De esta forma realizas una jugada de forma automática.

¿QUÉ CANTIDAD DE ACIERTOS DEBO TENER PARA GANAR UN PREMIO CASH4LIFE?

Para ganar un premio Cash4Life, solamente necesitas acertar un número, incluida la Cash Ball, por lo que ganarás US$2. A continuación, la cantidad de premios que puedes ganar.

¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE LOS PREMIOS?

ACIERTOS PREMIO 5 números + Cash Ball US$1,000 por día de por vida 5 números US$1,000 semanales de por vida 4 números + Cash Ball US$2,500 4 números US$500 3 números + Cash Ball US$100 3 números US$25 2 números + Cash Ball US$10 2 números US$4 1 número + Cash Ball US$2

¿QUÉ OCURRE SI HAY VARIOS GANADORES?

En el caso de que hubieran varios ganadores del premio mayor, este se dividirá en partes iguales entre todos los afortunados; además, el premio de segundo nivel se pagará en su totalidad a todos los ganadores.

Debes prestar mucha atención a la Cash Ball, ya que combinarla con uno de los cinco números principales elevará tu premio al siguiente nivel.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER CASH4LIFE?

Cash4Life realiza su sorteo todos los días a las 21:00 (ET) en Studio B, también conocido como Cash4Life Studio, en la sede de la Lotería de Nueva Jersey. Por lo tanto, puedes jugarla hasta una hora antes.

Consulta los últimos números ganadores en la página de resultados de la lotería Cash4Life.

OJO:

Como es un juego que hace sus sorteos todos los días, no hay garantía de que se gane el premio mayor en cada sorteo. Por lo tanto, no hay acumulaciones del premio mayor, independientemente de si se gana o no; es decir, el premio mayor sigue siendo el mismo para cada sorteo.