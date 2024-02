La declaración de impuestos al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) correspondientes al 2023 está cerca de llegar a su plazo máximo. Este puede ser un proceso complicado para aquellas personas que eligen hacerlo por sí solos. Para que no cometas errores y termines perdiendo dinero o teniendo problemas legales, te presentamos algunas recomendaciones.

Los contribuyentes tendrán hasta el 15 de abril como plazo máximo para entregar sus declaraciones. Este plazo es crucial y no debe pasarse por alto, ya que el incumplimiento puede acarrear multas y sanciones por parte del IRS.

Es fundamental que te organices con anticipación para evitar el estrés de última hora y garantizar que tu declaración sea presentada a tiempo. Para ayudarte, MAG conversó con Erika Ibañez, experta en declaraciones de impuestos en Estados Unidos certificada por el IRS, quien nos detalló los errores que debes evitar en este proceso.

LOS ERRORES MÁS COMUNES AL DECLARAR TUS IMPUESTOS QUE DEBES EVITAR ESTE 2024

1. Tener documentación incompleta

Antes de iniciar tu declaración de impuestos, lo primero que debes tener es la documentación necesaria. Es decir, poseer todos tus sustentos de gastos e ingresos del periodo que se está realizando, en este caso, el año 2023.

Si eres una persona natural que trabaja para una empresa, es fundamental que tengas a la mano tu boleta de pago de fin de año. Además, asegúrate de reunir todos los recibos de impuestos que hayas pagado de tus propiedades, facturas médicas, entre otros.

Para la declaración de impuestos a la IRS, debes tener todos tus documentos listos (Foto: Pexels)

Por otro lado, Erika Ibañez aclara que si trabajas de forma independiente, debes “ser especialmente diligente en guardar todos los recibos de las compras o servicios que hayas realizado”. Esto incluye cualquier transacción relacionada con tu negocio o actividad profesional.

2. Ingresar incorrectamente tu información personal

Ingresar incorrectamente tu información personal al declarar impuestos puede generar complicaciones innecesarias con el IRS. Y no solo nos referimos a errores de digitación en tu número de Seguro Social.

Ibañez nos comenta que uno de los errores más comunes es que las personas no utilizan el nombre registrado en sus tarjetas del Seguro Social, sino que usan el de sus licencias de conducir y la entidad tributaria no reconoce esta variación.

Además, es importante que la dirección que proporcionas coincida con la que aparece en tu identificación o licencia de conducir. Mantener tu dirección actualizada es crucial para asegurarte de que cualquier correspondencia o cheque de retorno del IRS llegue a la dirección correcta.

“Si tu dirección no está actualizada, podrías enfrentar retrasos en la recepción de tu reembolso o incluso podría enviarse a una dirección incorrecta”, comenta la especialista.

3. Declarar de ingresos incompletos

A menudo, las personas que tienen trabajos regulares para una empresa y realizan actividades adicionales por cuenta propia pueden pasar por alto la necesidad de reportar esos ingresos adicionales al IRS. Sin embargo, es importante recordar que el IRS tiene acceso a información detallada sobre las transacciones financieras, incluidos los ingresos generados de fuentes secundarias como Uber u otros trabajos independientes.

“Las empresas como Uber están obligadas a proporcionar información financiera a las autoridades fiscales, lo que significa que el IRS puede cruzar datos y verificar la precisión de las declaraciones de impuestos de los contribuyentes”, aclara Ibañez.

Por lo tanto, omitir la declaración de ingresos adicionales puede resultar en auditorías, multas y sanciones por parte del IRS.

4. Elección de otro estatus civil tributario

Al momento de realizar tu declaración de impuestos, la elección del estatus civil tributario es un paso crucial que puede tener importantes implicaciones. Los diferentes estatus civiles tributarios incluyen soltero, casado declarando en conjunto, casado declarando por separado, cabeza de hogar y viudo o viuda con hijos dependientes.

“Aunque elegir el estatus civil tributario adecuado puede parecer sencillo, puede volverse complicado en situaciones especiales. Por ejemplo, las personas casadas que residen en el extranjero y cuyos cónyuges no residen en los Estados Unidos a menudo cometen el error de registrarse como solteros. Sin embargo, en realidad, deberían seleccionar la opción de ‘casado declarando por separado’. Esta elección no solo impacta en las deducciones fiscales disponibles, sino que también puede afectar los trámites migratorios si la pareja decide regresar al país”, explicó.

Además, tener hijos dependientes puede otorgarte beneficios adicionales en forma de mayores deducciones fiscales. Por lo tanto, es importante comprender cómo tu elección de estatus civil tributario y la presencia de dependientes pueden influir en tu situación fiscal y en tus trámites legales.

5. Elección de deducciones equivocadas

La elección de deducciones equivocadas puede tener repercusiones significativas en tu declaración de impuestos. Es importante comprender que las deducciones disponibles pueden variar según tu situación laboral y la naturaleza de tus ingresos.

Cuando trabajas en planilla, las deducciones suelen ser más limitadas y están más reguladas, como la cantidad de hijos que puedes reclamar como dependientes.

Las deducciones declaradas a la IRS pueden ahorrarte miles de dólares (Foto: Pexels)

Sin embargo, cuando trabajas como independiente, las deducciones que puedes reclamar deben estar respaldadas por gastos relacionados con tu negocio y ser proporcionales a tus ingresos.

“A este tipo de personas, les entregamos un formulario de costo de vida para poder separar los gastos personales del negocio”, aclara.

6. No tomar en cuenta actualizaciones del IRS

No tomar en cuenta las actualizaciones del IRS puede resultar en errores significativos al realizar tu declaración de impuestos. Cada año, el IRS implementa cambios y actualizaciones en sus regulaciones fiscales, y las leyes aprobadas por el Congreso también pueden modificar el panorama tributario.

Si decides realizar tus impuestos por ti mismo, es importante prestar atención a las nuevas directrices y estar al tanto de cualquier cambio en las leyes tributarias, puedes revisarlo en la página oficial del IRS.

Por supuesto, trabajar con un especialista en impuestos puede facilitar este proceso. Los profesionales de impuestos están obligados a mantenerse actualizados con las regulaciones fiscales y a certificarse anualmente por el IRS. Esto garantiza que estén al tanto de los cambios más recientes en las leyes tributarias y que puedan aplicarlas de manera adecuada en la preparación de tu declaración de impuestos.

7. No firmar las declaraciones

No firmar las declaraciones de impuestos puede resultar en que tu declaración sea considerada incompleta o inválida. Es importante recordar que la firma es un requisito esencial para confirmar la veracidad de la información proporcionada.

Si optas por presentar tu declaración de impuestos de forma virtual, la misma plataforma o página web no te permitirá enviar el formulario si no has firmado digitalmente. Esta medida garantiza la validez y la autenticidad de tu declaración.

En el caso de que aún presentes tu declaración de impuestos por correo, es fundamental no olvidar firmarla antes de enviarla.

Asimismo, si decides contratar a un especialista en impuestos para que prepare y presente tu declaración en tu nombre, es necesario que firmes un permiso que autorice a un tercero a enviar tus impuestos. Este proceso también puede llevarse a cabo de forma electrónica, garantizando que estés completamente informado y que consientas la presentación de tus impuestos por parte de un tercero.