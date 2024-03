Muchas veces he escuchado decir que los Estados Unidos es el país de las oportunidades, el crecimiento económico y otros beneficiosa, pero, como en todo país, no todos son los que ven crecer sus cuentas bancarias, por lo que es importante que el gobierno interceda de alguna manera para ayudar a aquellas familias que no tienen los ingresos suficientes para obtener una dieta nutritiva y balanceada. En ese sentido, desde hace mucho tiempo, existe la entrega de cupones de alimentos, con los que los inscritos en dicho programa, pueden adquirir alimentos y bebidas no alcohólicas para abastecer su hogar.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) está liderado por el Departamento de Agricultura, es decir, es una ayuda federal, pero que se reparte a través de los gobiernos estatales. Dependiendo la cantidad de miembros del hogar se entrega un monto económico mediante a una tarjeta de beneficios EBT, la cual sirve para adquirir productos en tiendas minoristas, supermercados y mercados agrícolas autorizados.

Debido a que cada estado se hace responsable de la repartición de este beneficio, cada lugar tiene fechas distintas para realizarse el pago, por lo que ahora te voy a dejar la lista de aquellos sitios que, en este mes de marzo, entregarán el beneficio solo hasta el domingo 10 de marzo. Es importante señalar que en otros territorios se hará la entrega con fecha límite en otras fechas.

LOS ESTADOS QUE ENTREGARÁN LOS CUPONES DE ALIMENTOS SNAP SOLO HASTA EL 10 DE MARZO

California: del 1 al 10 de marzo

Colorado: del 1 al 10 de marzo

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de marzo

Guam: del 1 al 10 de marzo

Idaho: del 1 al 10 de marzo

Illinois: del 1 al 10 de marzo

Iowa: del 1 al 10 de marzo

Kansas: del 1 al 10 de marzo

Nevada: del 1 al 10 de marzo

Oklahoma: del 1 al 10 de marzo

Pensilvania: del 1 al 10 de marzo

Carolina del Sur: del 1 al 10 de marzo

Dakota del Sur: 10 de marzo

Cientos de miles de personas de todos los estados de EE. UU. son beneficiadas con los cupones de alimentos (Foto: Pexels)

¿CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD PARA SER BENEFICIARIO DEL SNAP?

Para solicitar cupones para alimentos debes:

Ponerte en contacto con tu oficina estatal o local del SNAP. Encuentra tu oficina del SNAP aquí.

Cada estado tiene su propio formulario de solicitud.

La solicitud se puede hacer en línea, en persona, por correo o por fax, dependiendo de cada estado.

Estos son algunos alimentos que puedes comprar con los cupones de alimentos