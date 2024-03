La cadena de tiendas Dollar Tree puede sacarnos de cualquier inconveniente con toda la variedad de productos que puedes comprar allí. Incluso, es casi imposible que, al visitar una sucursal, no te den ganas de adquirir otras cosas que no tenías planeado, pero que al verlas pienses en que las quieres y las necesitas. En esa línea, ahora te comentaré sobre algunos artículos que han llegado en el mes de marzo a los estantes y que deben estar en tu lista de necesidades.

Y lo mejor de todo es que estas tiendas no suelen tener precios elevados, por lo que podrías conseguir estos elementos con rebajas y así ahorrarte unos cuantos dólares que a nadie les sobra. Eso sí, te recomiendo siempre ver bien toda la variedad para que salgas muy satisfecho con tu compra y no quedarte con lo primero que ves, pensando en que ya tienes lo correcto en tus manos, cuando en realidad hay mucho más por buscar.

Las tiendas de Dollar Tree puedes ubicarlas a través de su sitio web (Foto: Google Maps)

¿QUÉ PRODUCTOS NUEVOS PUEDES COMPRAR EN DOLLAR TREE?

En Dollar Tree puedes conseguir una cantidad increíble de productos y de todo tipo, por lo que ya tendrás un artículo favorito que siempre vas a comprar allí, pero es bueno recordar que hay más cosas interesantes en sus locales y que, dependiendo de cada temporada, renuevan su inventario con nuevas objetos que te podrían servir muchísimo.

Casualmente, la influencer Liz Fenwick ha hecho un video en el que explica su paso por una tienda de Dollar Tree y le cuenta a todos sus fanáticos acerca de siete objetos que han llegado al comercio en marzo y que ya se convirtieron en sus compras favoritas.

1. Bolsas reutilizables

En los últimos años se hecho tendencia en todo el mundo el uso de bolsas que sean reutilizables en vez de solo conseguir una de plástico y botarla casi de enseguida, lo cual agrava la condición de nuestro medio ambiente generando contaminación por muchos años y a grandes escalas, por lo que adquirir unas de Dollar Tree te podrían servir por mucho tiempo.

2. Zanahorias de tela

Ya estamos a pocas semanas de celebrar las Pascuas, así que el típico conejo representativo de la festividad será el protagonista de los adornos de los establecimientos comerciales y también de las casas. En esta caso, es bueno que dicho animal tenga una zanahoria y en Dollar Tree las venden de tela para que las uses por varios años.

Estas son las zanahorias de tela que puedes encontrar en las tiendas de Dollar Tree (Foto: Dollar Tree)

3. Guirnaldas de Pascua

Siguiendo la línea de las Pascuas, una clásica decoración también son las guirnaldas con motivos de esa fecha, que se pueden adquirir en Dollar Tree por precios bajos, por lo que acudir a uno de sus locales debe ser casi obligatorio para quienes quieren ahorrar un poco de dinero.

4. Huevos gigantes

Y como no podía ser de otra forma, en Pascua no pueden faltar los huevos de chocolates o los decorativos y, por suerte, Dollar Tree cuenta con ellos y de gran tamaño, com para que tus invitados queden sorprendidos con todo lo que puedes armar en tu casa y a un bajo costo.

5. Recipientes de comida

Esto es algo que no puedes dejar de tener en tu casa, así que puedes ir a adquirir unos cuantos en tu local de Dollar Tree más cercano o donde prefieras. Es más, los que han llegado en marzo son innovadores, pues hay los que cuentan con tres compartimentos.

6. Contenedores de almacenamiento

Si en casa tiene muchas cosas por ordenar o guardar, estos contenedores de tela que están disponibles en la cadena estadounidense pueden ser tu grandes aliados, solo es cuestión de que elijas los diseños que más te gustan y ya.

7. Cestas plegables

Todos hemos hecho uso de cestas para algún tipo de uso casero, como colocar la ropa sucia o guardar los juguetes de los más pequeños, entre otras cosas. Es por ello que somos conscientes de que muchas veces estas ocupan demasiado espacio, pero con el nuevo producto de Dollar Tree esto quedaría en el pasado, pues son plegables, facilitándote su guardado.