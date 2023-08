Cómo y dónde comprar tickets para ver a Inter Miami En este video te explicamos cómo conseguir entradas para ver los partidos del astro argentino.

¿Qué canal y streaming pasará el partido Inter Miami vs Nashville SC en vivo? Lionel Messi y compañía recibirán este miércoles 30 de agosto a las 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT) a los Boys in Gold en el DRV PNK Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, Florida.

Este partido será un duelo clave para ambos equipos. El Inter Miami buscará seguir con su racha de victorias y escalando posiciones en la Conferencia Este, mientras que Nashville buscará vengarse de su derrota en la final de la Leagues Cup, donde cayó tras una dramática definición por penaltis.

Messi, que ha marcado 11 goles en 13 partidos con el Inter Miami, estará ansioso por sumar otro gol y ayudar a su equipo a conseguir la victoria. Nashville, por su parte, contará con el apoyo de Hany Mukhtar, su máximo anotador en lo que va de la temporada.

¿Cómo ver a Lionel Messi jugar con el Inter Miami?

El Inter Miami vs Nashville SC en vivo por la MLS, con Lionel Messi en el campo, se transmitirá en exclusiva por Apple TV+ el miércoles 30 de agosto a las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT. Si aún no cuentas con este servicio de streaming, tienes que suscribirte al MLS Season Pass de Apple TV+ que ofrece vía streaming todos los partidos de la Major League Soccer (MLS), incluyendo los del nuevo equipo del crack argentino.

El MLS Season Pass está disponible en los Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. En Argentina, el precio es de 12,99 dólares al mes o 79 dólares al año. Para suscribirte al MLS Season Pass on Apple TV, puedes hacerlo a través de la aplicación Apple TV o en el sitio web de Apple.

¿A qué hora es Inter Miami vs Nashville SC por MLS?

Inter Miami vs Nashville SC se juega este miércoles 30 de agosto, desde las 6:30 pm ET / 3:30 pm PT. Para seguir todas las incidencias de los protagonistas del enfrentamiento, te brindamos la lista de horarios país por país:

México: 4:30 pm

El Salvador: 4:30 p.m.

Honduras: 4:30 p.m.

Nicaragua: 4:30 p.m.

Guatemala: 4:30 p.m.

Costa Rica: 4:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

Perú: 5:30 p.m.

Panamá: 5:30 p.m.

Bolivia: 6:30 p.m.

Chile: 6:30 p.m.

Paraguay: 6:30 p.m.

Venezuela: 6:30 p.m.

Puerto Rico: 6:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Brasil: 7:30 p.m.

Uruguay: 7:30 p.m.

Próximos encuentros de Inter Miami en la MLS 2023

Semana 27: vs Los Angeles FC: 3 de septiembre - 21:00 horas

Semana 28: vs Sporting Kansas City: 9 de septiembre - 18:30 horas

Semana 29: vs Atlanta United: 16 de septiembre - 16:00 horas

Semana 30: vs Toronto FC: 20 de septiembre - 18:30 horas

Próximos rivales de Nashville SC en la MLS 2023

Semana 27: vs Charlotte FC: 2 de septiembre - 19:30 horas

Semana 28: vs Sporting Kansas City: 20 de septiembre - 19:30 horas

Semana 29: vs San Jose Earthquakes: 23 de septiembre - 21:30 horas

Semana 30: vs Seattle Sounders FC: 30 de septiembre - 19:30 horas