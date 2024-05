Los consejos siempre son bienvenidos y mucho más cuando se trata de una eminencia de los negocios como Warren Buffet, el presidente de Berkshire Hathaway. Como bien sabemos, todos los años el CEO de la sociedad tenedora de origen estadounidense responde las preguntas de los accionistas que acuden a sus presentaciones en Omaha mientras celebra la reunión anual de su empresa. ¿Cuál es la mejor opción para invertir, según el magnate?

El tiempo vale más que el dinero y Warren Buffet lo sabe muy bien. El empresario, cuya fortuna supera los 132 mil millones de dólares, suele compartir sus ideas sobre los fundamentos financieros detrás de las empresas de Berkshire, además del trabajoso camino que ha significado llegar al lugar en donde está.

Warren Buffet tiene una fortuna que supera los 130 mil millones de dólares (Foto: Bloomberg)

Por ello, miles de inversionistas novatos suelen acudir a sus eventos de más de 4 horas de duración y otros millones lo sintonizan por algún sitio web. En esta oportunidad, Buffet dio un consejo clave que todo empresario joven y apasionado debería saber .

ATENCIÓN, INVERSIONISTA: EL CONSEJO DE WARREN BUFFET SOBRE LA INVERSIÓN

Durante la charla, uno de los accionistas le preguntó a Warren Buffet sobre el momento idóneo para comprar o vender una inversión. El multimillonario relató una de sus experiencias vividas junto a Charlie Munger como respuesta.

“Charlie y yo tomamos decisiones extremadamente rápido, pero en efecto, después de años de pensar en los parámetros que nos permitirían tomar una decisión rápida cuando se presentara”, aseveró.

Además, contó que no realizó su inversión en Apple hasta que llegó a comprender completamente el comportamiento del consumidor de dicha empresa, la cual llegó tras ser dueño de otras empresas de consumo, siendo varias exitosas y otras no tanto.

En tanto, luego de varios años de recoger información sobre un tema en particular, “hay algo que aparece y marca un montón de observaciones que has hecho y del conocimiento que tienes y luego cristaliza tu pensamiento en acción, una gran acción en el caso de Apple”, contó.

En resumen, para Warren Buffet, la compra de alguna inversión jamás debe hacerse cuando sienta vibraciones o impulsos, y el mejor ejemplo fue su inversión en Apple, pues lo hizo solo cuando verificó que la línea de celulares que ofrece la marca de la manzana era “quizás el mejor producto de todos los tiempos”.

Para Buffet, el entendimiento y comprensión de los consumidores es lo más importante al momento de comprar una inversión o acciones (Foto: Forbes)

En tanto, no le preocupa si pierde una inversión importante si llega a tratarse acerca de un producto o empresa a la que no le ha prestado una investigación profunda. “Charlie y yo nos perdimos muchas cosas... nunca nos preocupamos por perdernos algo que no entendíamos”, concluyó el magnate de 93 años.

Sin lugar a dudas, entender y comprender cómo funciona un negocio de consumo gracias a los comportamientos del consumidor es algo que deberás tomar en cuenta a partir de ahora. ¡Atento, inversionista!

¿QUIÉN ES WARREN BUFFET Y A CUÁNTO ASCIENDE SU FORTUNA?

Como bien sabemos, Warren Buffett destaca como una de las voces más prominentes en el ámbito de las inversiones a nivel mundial, ganándose el apodo de “el oráculo de Omaha”.

Las acciones y estrategias comerciales del magnate, cuya riqueza asciende a más de 132.000 millones de dólares, son objeto de análisis constante como posibles vías hacia el éxito futuro.

También te recomiendo otros artículos de MAG sobre Estados Unidos: