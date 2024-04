Anna Márquez, una mujer de Michigan, se ha convertido en la envidia de muchos, y me incluyo, ya que ganó un premio de Mega Millions y cambió su vida para siempre. De esta manera, su día a día mejorará y podrá hacer algunas cosas que antes no y hasta planea comprarse ciertos lujos que la mayoría no puede concretarlo de manera tan rápida como ella.

Si bien la fémina de 31 años no consiguió el premio mayor de la lotería de Estados Unidos, sí pudo adjudicarse 1 millón de dólares, correspondiente al sorteo del pasado 5 de marzo. Ella acertó las cinco bolas blancas de la noche en mención, así que se ganó dicha cantidad de dinero. Las bolillas de esa oportunidad fueron 02-49-50-61-70 y, a diferencia de la mayoría de personas, su boleto lo compró en línea y no en una tienda física.

Los números ganadores del sorteo de la lotería de Estados Unidos del 5 de marzo (Foto: Mega Millions)

NO CREÍA QUE SU PREMIO ERA DE VERDAD

Tras reclamar el premio, Anna Márquez dio algunos detalles referentes a su premio y aseguró que, en primera instancia, no podía creer que se había ganado un monto tan fuerte, por lo que pensó que todo se trataba de una estafa cuando inició sesión en su cuenta de la Lotería de Michigan y descubrió que había una cantidad de dinero que debía reclamar y que no era para nada chica, sino todo lo contrario. Sus sospechas eran grandes y no veía la realidad.

Luego de hacer las investigaciones correspondientes se percató de que tenía un mensaje en su correo electrónico, en el que le indicaban los pasos para hacer el respectivo cobro. En ese momento supo que no se trataba de una broma ni de algo turbio, sino que en realidad se había convertido en la ganadora de 1 millón de dólares, premio que ahora utilizará para cambiar su calidad de vida y disfrutar de todo lo que se podría adquirir con él.

“Juego Mega Millions aquí y allá, normalmente cuando el premio mayor empieza a aumentar. Inicié sesión el día después del sorteo y me sorprendí cuando vi una gran cantidad pendiente en mi cuenta. Honestamente, al principio pensé que era una estafa porque no crees que este tipo de cosas te sucedan. Lo verifiqué en mi correo electrónico y vi uno de la Lotería de Michigan con información sobre cómo reclamar un premio, así que fue entonces cuando supe que era real”, sostuvo la afortunada.

Mega Millions es una de las más famosas de Estados Unidos por los altos premios que reparte entre sus ganadores (Foto: AFP)

TODO LO QUE PLANEA HACER CON EL DINERO

El premio de 1 millón de dólares resulta ser muy pequeño si lo comparamos con el jackpot de esta lotería, pero no quiere decir que sea algo para despreciar, ya que con él se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, esta ganadora de Michigan ya tiene claro qué es lo que va a comprar con el dinero que ganó el pasado mes de marzo.

De acuerdo con lo que expresó la suertuda mujer, lo primero que hará es comprarse una casa y pagar sus deudas, lo que resulta una buena decisión para mejor su calidad de vida y despreocuparse por sus responsabilidades financieras con terceros. Después de ello, si es que le queda dinero, planea ahorrarlo y hacerlo crecer para que le sirva en un futuro para lo que le den ganas o para algún tipo de emergencia.