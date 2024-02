Desde el 29 de enero los contribuyentes están habilitados para hacer su declaración fiscal del 2023 ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés). Conoce lo que debes tener en cuenta al presentar tu declaración.

Para esta temporada 2024, la entidad federal espera recibir más de 128.7 millones de declaraciones de impuestos individuales antes de la fecha límite.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2024 ANTE EL IRS?

Los contribuyentes deben tener en cuenta estas fechas clave de la temporada de presentación de declaraciones de impuestos de este año:

15 de abril : último día para presentar una declaración de impuestos o para solicitar una prórroga para la mayor parte del país.

: último día para presentar una declaración de impuestos o para solicitar una prórroga para la mayor parte del país. 17 de abril : fecha de vencimiento para Maine y Massachusetts, debido a los feriados del Día de los Patriotas y el Día de la Emancipación.

: fecha de vencimiento para Maine y Massachusetts, debido a los feriados del Día de los Patriotas y el Día de la Emancipación. 15 de octubre: vence el plazo para los solicitantes de una prórroga en sus declaraciones de impuestos de 2023.

TOMA NOTA. El IRS indica que si un contribuyente reside en un área de desastre declarada por el gobierno federal, también puede tener tiempo adicional para presentar la declaración.

El Servicio de Impuestos Internos se encarga del tema tributario en EEUU (Foto: Mandel Ngan / AFP)

CÓMO PRESENTAR MI DECLARACIÓN DE IMPUESTOS EN LA TEMPORADA 2024

Estos son los pasos que debes tener en cuenta al momento de que presentes tu declaración de impuestos federales, indica el IRS, y, así, evitar demoras o avisos posteriores de la entidad:

1. Determina si debes hacer tu declaración de impuestos

El IRS establece el monto de la deducción estándar , que es la cantidad de ingresos que están libres para el año fiscal que declaras. Si ganas menos de esa cifra no debes impuestos y, por ende, no estás obligado a declarar tus ganancias este 2024. Para la declaración de impuestos del año fiscal 2023, el monto es de US$13,850 para los contribuyentes solteros o casados que declaran por separado; para los jefes de familia es de U$20,800; mientras que es de US$27,700 para los casados que presentan una declaración conjunta y cónyuges sobrevivientes. Los trabajadores independientes deben declarar si tuvieron más de 400 dólares en el año.

2. Reúne la información correcta antes de presentar tu declaración

El IRS recomienda tener toda la información que necesitas para presentar una declaración completa y precisa. Organiza y recopila los archivos tributarios de 2023, incluidos los números de seguro social, los números de identificación de contribuyentes individuales, los números de identificación de contribuyentes de adopción y los números de identificación personal de protección de identidad (IP PIN) de este año calendario 2024.

3. Confirmar que calificas para créditos y deducciones fiscales

El IRS tiene una serie de créditos tributarios y deducciones fiscales que tiene como objetivo reducir tu factura fiscal y puede aumentar las probabilidades de que recibas un mayor reembolso. La entidad pide revisar cuidadosamente su situación tributaria para que no pases por alto importantes créditos tributarios para los que pueden ser elegibles, como el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC), que puede ayudar a los trabajadores y familias de ingresos bajos y moderados.

4. Informa el monto correcto

Debes declarar todos tus ingresos tributables. Las personas deben recordar que la mayoría de los ingresos están sujetos a impuestos, incluidos los ingresos por desempleo, los intereses recibidos o el dinero ganado de la economía informal o los activos digitales. Es importante asegurarse de informar el monto correcto en su declaración de impuestos para evitar demoras en el procesamiento.

5. Presenta tu declaración de impuestos

El plazo para la declaración de impuestos del años fiscal 2023 es el lunes 15 de abril. Para hacer tu declaración, te puedes apoyar en los recursos gratuitos disponibles esta temporada de impuestos 2024, como la herramienta Free File y el DirectFile. Hasta esa fecha puedes pedir una prórroga de tu declaración y hacerla máximo el 15 de octubre.

6. Paga con depósito directo:

El IRS recomienda presentar electrónicamente la información de depósito directo tan pronto como tengan todo lo necesario para presentar una declaración precisa. Las personas pueden usar una cuenta bancaria, una tarjeta de débito prepaga o una aplicación móvil para usar el depósito directo y deberán proporcionar números de ruta y de cuenta.

7. Obtén más rápido tu reembolso

Para garantizar que su declaración de impuestos y su reembolso se procesen sin demoras, es mejor presentar electrónicamente con depósito directo. Es más rápido que presentar declaraciones en papel, las cuales recomienda evitar.

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTÓ MI DECLARACIÓN DE IMPUESTOS?

Si no presentas tu declaración de impuestos federales sobre los ingresos, deberás presentar su declaración lo antes posible, independientemente de la razón que tengas para no presentar la declaración requerida. Si no presentas tu declaración en la fecha límite (incluyendo prórrogas de tiempo para presentar), te expones a: