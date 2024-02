La temporada de impuestos 2024 se inició el 29 de enero, de acuerdo con el calendario del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés). ¿Sabías que puedes obtener un reembolso, incluso si no pagaste impuestos?

De acuerdo con la IRS, un crédito fiscal reembolsable es un crédito que puede se obtener como reembolso incluso si no debe ningún impuesto, pero es indispensable hacer la declaración. Si pagaste más durante el año de lo que debes en impuestos, es posible que obtengas un reembolso. Incluso si no pagaste impuestos.

¿SI NO NECESITO DECLARAR IMPUESTOS AL IRS, PIERDO MI REEMBOLSO?

SÍ. Es mejor presentar impuestos aunque no sea necesario. Muchas personas pueden perder un reembolso de impuestos simplemente porque no presentaron una declaración de impuestos federales sobre los ingresos.

Si has optado por no presentar una declaración de impuestos porque no ganaste suficiente dinero para tener que presentarla, piénsalo de nuevo porque es posible que pierdas dinero. En esos casos, omitir la declaración no ocasiona la imposición de multas.

Debes saber que solo tienen una ventana de tres años a partir de la fecha original, generalmente la fecha de vencimiento de abril, para reclamar sus reembolsos. Si no presentas una declaración de impuestos dentro de los tres años, el dinero pasa a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos.

¿EN QUÉ CASOS PODRÍA PERDER UN REEMBOLSO, SI NO DECLARO IMPUESTOS?

En algunas situaciones es posible que no se requiera que alguien presente una declaración de impuestos, pero aún puede ser elegible para un reembolso:

Impuestos federales sobre los ingresos retenidos: los impuestos retenidos en exceso solo se devuelven en la forma de un reembolso cuando se presenta una declaración de impuestos.

cuando se presenta una declaración de impuestos. Pago de impuestos estimados: las personas de edad avanzada y los jubilados que efectúen pagos de impuestos estimados o tienen dinero retenido de su fondo de jubilación y desembolsos del Seguro Social también pueden ser elegibles para un reembolso .

¿QUÉ PUEDO PERDER SI NO PRESENTO MI DECLARACIÓN?

Aunque haya situaciones en los que no son necesarias hacer una declaración de impuestos, es posible que pierdas dinero. De acuerdo con el IRS, aunque la mayoría de los créditos tributarios se pueden utilizar para reducir los impuestos que se adeudan como contribuyente, hay créditos con los que puedes recibir más dinero de lo que debes. Menciona, por ejemplo, el Crédito tributario por ingreso del trabajo y el Crédito tributario por hijos.

Debes saber que algunos contribuyentes pueden obtener ayuda tributaria gratuita de voluntarios para preparar y presentar sus declaraciones de impuestos, incluidas las declaraciones de años anteriores.

El Crédito tributario por hijos beneficia a millones de ciudadanos en Estados Unidos (Foto: Freepik.es)

