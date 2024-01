La muerte de una familia colombiana en la Nochevieja de 2023 ha enlutado a la comunidad latina en Estados Unidos, así como a toda la población en Colombia. Todo apunta a que la tragedia fue consecuencia de un acto negligente: el chofer que embistió su auto siniestrado estaba ebrio.

El accidente ocurrió a las 11 de la noche en el área de La Lomita, cuando el conductor Isaac Jordan Kahiri, de 22 años, quien estaba en estado de ebriedad se pasó el semáforo en rojo y golpeó el carro de la familia. El joven escapaba de una persecución por haber golpeado a un peatón en esa zona. Al momento del accidente, conducía al doble de la velocidad permitida. La familia de los colombianos llora su partida y pide justicia.

LA FAMILIA QUE MURIÓ EN UN ACCIDENTE LA ÚLTIMA NOCHE DEL 2023 EN LOS ÁNGELES

La familia Pascagaza había emigrado hacia Estados Unidos en noviembre de 2022 con la ilusión de tener un mejor futuro, pero la noche del 31 de diciembre de 2023. Sortearon los riesgos de la frontera y cruzaron para cumplir sus sueños, pero estos fueron truncados por un conductor que embistió el automóvil en que viajaban en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En el vehículo iban José Manuel Pascagaza, de 49 años; su esposa Luisa Bernal, de 30 años, así como las dos hijas de la pareja: Mía Valentina, de 5 años; y Hanna Sofía, de casi dos años, quien es la única sobreviviente de la tragedia. “Ellos se fueron de aquí en noviembre de 2022 para allá. Ellos vivían en Los Ángeles, California, y pues trabajando para venir aquí a cumplir muchos sueños que ellos tenían”, dijo City TV Laura Vásquez, sobrina de José Manuel Pascagaza.

En Colombia, Pascagaza tenía un negocio donde ofrecía servicios de telefonía e internet. Es descrito por su familia como un hombre trabajador, excepcional que siempre buscaba dar lo mejor de sí.

Accidente

La tragedia ocurrió a las 11:20 de la noche del 31 de diciembre, a la altura del parque Harvard al sur de Los Ángeles, cuando el conductor de un vehículo SUV que iba en exceso de velocidad no se detuvo en el cruce de la avenida Normandie y 60th Place.

José Pascagaza tripulaba un auto sedan rumbo al sur de Los Ángeles sobre la avenida Normandie cuando fue alcanzado por el SUV, que lo lanzó violentamente contra el semáforo y una barda en la esquina del cruce, y provocó el incendio del vehículo, de acuerdo con la versión de los testigos, que escucharon la explosión.

El padre y la menor de cinco años murieron en el fatídico lugar, la madre falleció en el hospital tras sufrir heridas críticas. La pequeña Hanna Sofía, la hija menor de un año, sobrevivió de milagro, pues los pronósticos no eran muy favorables.

De momento, permanece en una casa de padres temporales hasta que llegue su hermana Angie Pascagaza, la hija mayor de José Manuel, desde Colombia. Ella se encargará, además, de la repatriación de los cuerpos. “La persona que les quitó la vida, ha dejado a dos familias muertas en vida, completamente destrozados”, exclamó Angie Pascagaza.

José Pascagaza, su esposa Luis Bernal junto a sus hijas Mía, de 5 años; y Hanna, la única sobreviviente (Foto: Angie Pascagaza)

¿QUIÉN ES EL CONDUCTOR ACUSADO DE PROVOCAR LA MUERTE DE LA FAMILIA COLOMBIANA?

La Policía identificó al conductor como Isaac Jordan Kahiri de 22 años, quien provocó la tragedia familiar, cuando escapaba de la Policía tras golpear a un peatón en el área de La Lomita.

Kahari permanece hospitalizado y las autoridades están a la espera de los resultados de los exámenes que determinarán si estaba o no bajo la influencia del alcohol. Podría enfrentar al menos tres cargos de homicidio.

Piden justicia

En ese sentido, Elma María Cañón, madre de José Manuel Pascagaza, pidió que se haga justicia para que no quede impune la muerte de su familia y que el conductor pague por sus actos. “ Yo le pido a la justicia de los Estados Unidos, porque yo sé que las leyes allá son muy buenas, le pido que lo juzguen, que haya justicia , porque un tipo de esos no puede estar en la calle, porque hoy lo hizo con mi hijo, mañana puede destrozar, no sé cuántas familias, es gente que no es digna de estar en las calles”, dijo en la entrevista con City Tv.

Angie Pascagaza, la hija José Manuel, insiste en que se haga justicia y cárcel para la persona que le arrebató la vida a su familia: “Yo no lo perdono porque nada reemplaza a los seres humanos que él se llevó. Esperamos que la justicia de California sea fuerte contra esta persona que tras matar a mi familia, intentó volarse (huir) del sitio”.

Escena donde ocurrió la tragedia ocurrida en el sur de Los Ángeles. (Foto: Telemundo)

FAMILIA PASCAGAZA PIDE DONACIONES PARA AFRONTAR LOS GASTOS POR LA MUERTE DE SUS SERES QUERIDOS

Angie Pascagaza abrió una cuenta en el sitio GoFundMe para recaudar fondos para repatriar los cuerpos de su padre, su hermanita y la esposa de su papá. “Les pido que se pongan en mi lugar, y que nos apoyen. Queremos darles cristiana sepultura en Colombia. Agradezco cualquier colaboración para poder llevar a mi familia a su país y ayudar a la bebé Hanna”.

También se puede enviar sus donativos a la cuenta en BanColombia #66 900002159, Zelle 3233842029; o bien pueden mandar un Zelle al 3238422029 del Bank América. Al 5 de enero, ya había obtenido 405 donaciones por un total de 15 mil dólares, pero la meta es 50 mil.