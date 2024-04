A estas alturas, si has seguido nuestras últimas publicaciones, ya sabes que existen monedas en Estados Unidos que pueden valer muchísimo dinero y no solo contentarse con la denominación que lleva en su acuñación. Para ello tendrás que saber cómo identificar las piezas históricas con más valor y venderlas a un correcto comprador, como un coleccionista, por ejemplo, aunque también podrías contactar con una compañía encargada de subastar este producto a un público específico. No importa si es un penny o de 25 centavos, como el caso que contaré en esta nota, si cumple ciertas características podrías obtener miles de dólares.

Hay ocasiones en las que algunas monedas aumentan su valor significativamente por el material que se usó, la fábrica en la que se acuñó, entre otros detalles. Pero hay también la particularidad de que los encargados de su impresión cometieron algunos errores que no fueron percatados en su momento, y que generaron que ese pedazo de metal —a simple vista insignificante— multiplique su verdadero precio hasta alcanzar una cifra muy alta, que muchos especialistas no tienen problema en pagar a cambio de ella y presumirla entre sus pertenencias. Es, casualmente, ese factor que ha provocado que una olvidada moneda de 25 centavos ahora valga hasta 2 mil dólares.

LA MONEDA DE 25 CENTAVOS QUE VALE 2 MIL DÓLARES

En octubre de 2004 se lanzó una moneda de 25 centavos en alusión a Wisconsin como parte del Programa de 50 Cuartos Estatales. En ella se puede ver un busto del expresidente George Washington por uno de los lados, mientras que en el otro había un diseño de una cabeza de vaca, una rueda de queso y una mazorca de maíz. Una pieza de estas en un buen estado llegaría a costar unos 30 dólares, cifra que no es muy alta y que, si lo piensas dos veces, no sería lo suficiente para venderla. Sin embargo, hay un lote de estas con un curioso detalle que hace que su valor verdadero se multiplique hasta llegar a los 2 mil dólares.

Se trata de un error en la acuñación, principalmente en la mazorca del diseño. Se ha reportado que en esa moneda se ve una de las hojas inferiores apuntando hacia arriba, cuando debería estar con dirección al piso. Este detalle, casi imperceptible, ha generado que esa pequeña moneda pueda llegar a tener un costo de más de 2 mil dólares, de acuerdo con lo que ha publicado en su TikTok un usuario que se hace llamar Blake Alma.

Según esta personalidad de las redes sociales, una pieza de estas se vendió hasta en $2530 por estar en perfecto estado, así que revisa tu rincón de las monedas olvidadas para descubrir si tienes alguna que podría hacerte ganar mucho dinero de la noche a la mañana si la ofreces al coleccionista correcto. Eso sí, deberás prestar mucha atención a cada detalle si es que no quieres ilusionarte por las puras. En caso de una que ha estado en constante circulación, el precio, evidentemente, se disminuiría considerablemente, aunque, de todas formas, un ingreso extra no le cae mal a nadie.

LOS OTROS VALORES DE LA MONEDA

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas, el precio de este artículo podría variar mucho, dependiendo del estado en el que se encuentre. Por ejemplo, una MS60 (términos usados para determinar cómo está la pieza) puede valer solo 130 dólares, mientras que una MS67 se vendía hasta por $3200 dólares, aunque es difícil obtener una ganancia así, por lo que sería mejor tener la mentalidad de sacar algo menos si se vende en una subasta. Es por ello que, en el caso que nos presentó el tiktoker, se consiguió poco más de $2500.

Sin embargo, el mismo ente revela que hay especímenes numismáticos de estas características que se vendieron por 825 dólares. Es menos de lo que he ido comentándote, así que, si tienes una de estas, es mejor que lo pienses dos veces antes de venderla. Quizá prefieras quedártela o esperar unos años más con la esperanza de que suba de valor debido a que no hay muchas en circulación.