Si eres residente de Nueva Jersey, debes saber que el estado Jardín empezó a repartir cheques de estímulo para 1.3 millones contribuyentes que califiquen por un máximo de 1,750 dólares. Conoce los montos, cómo ser elegible y más.

Hablamos del programa Comunidades Asequibles para Propietarios y Arrendatarios (ANCHOR, por sus siglas en inglés), que busca generar alivio económico en términos de impuestos a la propiedad a los residentes de bajos ingresos, siempre y cuando sean elegibles.

“No cabe duda de que será una buena noticia para millones de residentes del Estado Jardín”, declaró el Gobernador Phil Murphy al hacer el anuncio del reembolso. “No solo aumentará considerablemente la prestación para muchas personas mayores, sino que el proceso será mucho más fácil para los residentes en general. Quiero dar las gracias a la Tesorería y a la División de Impuestos por trabajar sin descanso para simplificar el camino hacia una New Jersey más asequible”, añadió

¿DE QUÉ TRATA EL PROGRAMA ANCHOR EN NUEVA JERSEY?

El programa Comunidades Asequibles para Propietarios y Arrendatarios (ANCHOR, por sus siglas en inglés) brinda desgravación del impuesto a la propiedad a los residentes de Nueva Jersey que poseen o alquilan propiedades en Nueva Jersey como su residencia principal y cumplen con ciertos límites de ingresos. La temporada de presentación actual para el beneficio ANCHOR se basa en la residencia, los ingresos y la edad de 2020.

Este es el segundo año que el estado distribuirá beneficios ANCHOR. En 2023, más de 1,7 millones de arrendatarios y propietarios de viviendas solicitaron y recibieron un pago que oscila entre US$450 y US$1.500 en virtud del programa que cubre el año fiscal 2019.

¿CUÁNDO SE EMPEZARÁ A RECIBIR EL CHEQUE ESTÍMULO EN NUEVA JERSEY?

La División de Impuestos del Departamento del Tesoro empezó a enviar el 18 de agosto de 2023 las cartas de confirmación de los beneficios para que los contribuyentes puedan participar en el programa. Los elegibles tuvieron que enviar sus solicitudes desde el 12 de octubre hasta el 29 de diciembre del 2023.

Los beneficios se distribuirán a medida que se van recibiendo en un plazo de 90 días a partir de la presentación de la solicitud. Sin embargo, los pagos se empezaron a otorgar desde el 2 de enero de 2024.

¿CUÁLES SON LOS MONTOS QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DEL CHEQUE DE ESTÍMULO EN NUEVA JERSEY?

A continuación, conoce de cuánto será el reembolso para los propietarios de viviendas e inquilinos:

Propietarios de vivienda:

Propietarios con Ingresos menores de US$150,000: recibirán entre US$1,500 y US1,750, dependiendo de la edad.

Propietarios con Ingresos menores entre US$150,001 y US$250,000: recibirán entre US$1,000 y US1,250, dependiendo de la edad.

Inquilinos:

Inquilinos con Ingresos menores de US$150,000: recibirán entre US$450 y US$ 750, dependiendo de la edad.

Viviendas en Teaneck, en el estado de New Jersey (Foto: Yuvraj Khanna/Bloomberg)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL CHEQUE DE ESTÍMULO EN NUEVA JERSEY?

Conoce los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del programa ANCHOR 2020, si eres propietario de vivienda o inquilino:

Propietarios

Si eras residente de Nueva Jersey en el 2020; y

Eres propietario y ocupabas una casa en Nueva Jersey como residencia principal (hogar principal) al 1 de octubre de 2020;

Los impuestos a la propiedad de 2020 se pagaron sobre esa vivienda

Tu ingreso bruto en Nueva Jersey en 2020 no fue superior a US$250,000.

Inquilinos

Alquilabas una casa en Nueva Jersey como residencia principal (hogar principal) al 1 de octubre de 2020;

Tu nombre debe estar en el contrato de alquiler

Tu ingreso bruto en Nueva Jersey en 2020 no fue superior a US$150,000

NOTA: Si alquilaste tu vivienda principal al 1 de octubre de 2020, no eres elegible para un beneficio ANCHOR como propietario de vivienda.