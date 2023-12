El mercado numismático paga mucho dinero por billetes antiguos que estén bien conservados, pero también hay modelos que valen por curiosas características. En esta nota, te contamos la historia del billete de 5 dólares que vale mucho más que su valor nominal.

Shaun, un influencer de TikTok, conocido popularmente como BlueRidgeSilverHound, mostró recientemente un billete arrugado de 5 dólares de 1988 que se vendió por la friolera de 2,040 dólares en una subasta Heritage el año pasa.

Muchos pueden suponer que los billetes en malas condiciones o con números de serie impar tienen poco o ningún valor, pero este demuestra ciertas características únicas en realidad pueden mejorar significativamente su valor.

¿POR QUÉ UN BILLETE DE 5 DÓLARES VALE DE MÁS DE US$2,000?

Este notable billete adquirió su inmenso valor no por su condición física sino porque tenía un número de serie “sólido”: “G 88888888 A”, lo que significa que todos los dígitos del número de serie son idénticos.

Pero, ¿cuál es la razón por la que una persona pague más de dos mil dólares por ese billete gastado? La respuesta es que son difíciles de hallar, ya que solo uno de cada 11 millones de billetes tiene un número de serie sólido, explica sitio web de finanzas personales The Penny Hoarder.

El influencer de TikTok, Shaun, conocido popularmente como BlueRidgeSilverHound, explicó que el billete de US$5 no sólo está en malas condiciones físicas sino que también tiene una mancha de tinta en la parte superior, probablemente de un cajero de banco. Aunque esta mancha pueda parecer un defecto, no afecta el valor del billete, ya que no está relacionada con el proceso de impresión original.

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO QUE TENGO UNA MONEDA VALIOSA?

Si crees que tienes una moneda valiosa, el experto de Fairfax Coin and Collectibles Exchange, Brian Geno, recomendó “acudir a una tienda especializada en monedas”.

Añadió que, “usualmente, las que tienen algún valor vienen en estos estuches plásticos y están certificadas y así sabemos que son genuinas”.