Este sábado 6 de mayo, la UFC regresa al Prudential Center de Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos) con el emocionante combate por el título entre el actual campeón del peso gallo, Aljamain Sterling, y el excampeón de dos divisiones Henry Cejudo, quien vuelve al octágono tras una ausencia de casi tres años para enfrentar a uno de los mejores luchadores de la división. Si quieres saber qué canales transmitirán este vibrante combate, sigue leyendo.

Sterling, quien ha ganado sus tres últimos combates para convertirse en el campeón del peso gallo de la UFC, está buscando una victoria definitoria que lo confirme como el verdadero campeón. Aunque ha demostrado ser uno de los mejores luchadores de la división, las victorias del jamaicano se han visto empañadas por ciertas circunstancias, como su victoria por descalificación contra Petr Yan en una pelea que estaba perdiendo.

Cejudo, el luchador más laureado de la historia de la UFC, se retiró como campeón del peso gallo y regresa para demostrar que aún tiene lo necesario para competir a un alto nivel. Con su habilidad en el boxeo, el estadounidense tiene el potencial para darle a Sterling una pelea intensa en el evento principal del UFC 288 y hacer que su regreso sea memorable. ¿Retendrá el campeón o el contendiente se alzará con el título?

¿Qué canal transmite Sterling vs. Cejudo por UFC 288?

La cartelera principal del UFC 288 comienza a las 10 pm ET / 8 pm (MX) / 9 pm (PE, COL, EC) / 11 pm (ARG, BRA) y se transmitirá en Estados Unidos por ESPN + pay-per-view inmediatamente después de las preliminares en ESPN y ESPN + a partir de las 8 pm ET / 6 pm (MX) / 7 pm (PE, COL, EC) / 9 pm (ARG, BRA). Las preliminares iniciales se verán por ESPN+ y están programados para comenzar a las 6 p.m. ET / 4 pm (MX) / 5 pm (PE, COL, EC) / 7 pm (ARG, BRA). En Canadá estará disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México, el evento principal se podrá disfrutar a través de Fox Sports Premium y para el resto de Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+. Si vives en España, otra alternativa es Eurosport, que cuenta con los derechos de transmisión de la UFC en el 2023, por lo que los fans de las artes marciales mixtas podrán disfrutar de todos los eventos a través de la app de Eurosport y los canales Eurosport 1 y 2 disponibles en DAZN.

Fecha, hora y lugar de la pelea Sterling vs. Cejudo por UFC 288

La pelea entre Aljamain Sterling y Henry Cejudo por el evento principal del UFC 288 tendrá lugar en la madrugada del sábado 6 de mayo al domingo 7 de mayo a partir de las 04:00 horas. El evento se celebrará en el prestigioso Prudential Center, ubicado en la ciudad de Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos), uno de los lugares más importantes para las artes marciales mixtas en América.

Cartelera completa UFC 288

Evento principal

Categoría Peleas UFC 288 135 lbs. Aljamain Sterling (c) vs. Henry Cejudo por el título de campeón mundial del peso gallo 170 lbs. Belal Muhammad vs. Gilbert Burns (Cinco rounds) 115 lbs. Jessica Andrade vs. Yan Xiaonan 145 lbs. Movsar Evloev vs. Diego Lopes 145 lbs. Kron Gracie vs. Charles Jourdain

Preliminares

Categoría Peleas UFC 288 155 lbs. Drew Dober vs. Matt Frevola 205 lbs. Kennedy Nzechukwu vs. Devin Clark 170 lbs. Khaos Williams vs. Rolando Bedoya 115 lbs. Marina Rodriguez vs. Virna Jandiroba

Preliminares iniciales