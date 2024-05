¡Siguen las polémicas por el ticket ganador! Parece que la historia de Edwin Castro, José Rivera y el jackpot de $2000 millones de Powerball sigue sin tener un final feliz. Ahora resulta que el hombre hispano que demandó a Castro al reclamar la titularidad del boleto premiado ha dado un paso más de cara a su proceso legal. ¿La razón? Contrató a John Michael Flanagan, uno de los abogados que representó al exmédico de Michael Jackson durante el juicio por homicidio involuntario contra el “Rey del pop”. ¿Cómo acabará todo este caso que involucra a la casa de juegos más popular de todo Estados Unidos? Pues, te lo cuento aquí en Mag.

José Rivera persiste en su batalla por probar su legítima propiedad del boleto ganador de Powerball, valorado en 2.04 billones de dólares, el premio más grande en la historia de la lotería estadounidense. Para respaldar su caso, ha decidido contratar los servicios legales del reconocido abogado John Michael Flanagan, uno de los abogados que defendió a Conrad Murray, exmédico de Michael Jakcson.

La noticia ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación, ya que el propio José Rivera sostuvo que no tenía los medios económicos suficientes para emprender una batalla legal por el premio. Recordemos que el hispano contrató hace meses a Kurt Panouses, especialista legal en temas de loterías. Sin embargo, habría desistido de sus servicios y optar por otro experto.

SIGUE LA LUCHA POR EL JACKPOT: EL NUEVO ABOGADO QUE JOSÉ RIVERA CONTRATO PARA QUITARLE EL PREMIO A EDWIN CASTRO

De acuerdo a un informe de The U.S. Sun, Flanagan tomará la defensa legal de Rivera, ya sea en la demanda interpuesta en la Corte de Alhambra, como también en el caso criminal que enfrenta en la localidad de Pasadena por una presunta denuncia de robo falsa.

Un reporte de The U.S. Sun esta semana señala que Flanagan representará a Rivera no solo en el caso civil por la demanda en la Corte de Alhambra, sino también en el caso criminal que enfrenta en Pasadena por supuestamente hacer una denuncia de robo falsa.

Él es John Michael Flanagan, el nuevo abogado de José Rivera (Foto: Flanagan & Grover)

“Yo siento que gané la lotería nuevamente, va a ser divertido”, fueron las palabras de Rivera tras hacerse con los servicios de este peculiar abogado.

Tengamos en cuenta que el acusado fue citado esta semana entrante a una audiencia ante la jueza Donna Hollingsworth. Fue allí que Rivera dio a conocer que Flanagan sería el encargado de defenderlo. Incluso, se sabe que el nuevo defensor legal entabló diálogo con el fiscal del distrito para pedirle que continuara con el caso.

En esa línea, Rivera, luego de haberse declarado inocente, tendrá una audiencia el próximo 8 de julio de 2024. En tanto, el caso civil por la demanda tiene fecha exacta: el 25 de julio.

Al ser consultado por el dinero con el que pagaba a los abogados, el hispano enfatizó que de momento se encuentra sin empleo, pero estaba próximo a buscar uno debido a la serie de juicios y trámites legales que se le avecina.

“Yo no tengo beneficios. Yo recibo apoyo de familiares, pero no es lo mismo; ellos tienen sus propios problemas”, dijo, de acuerdo al citado medio The U.S. Sun.

RECLAMOS, DEMANDAS Y MÁS: ASÍ VA EL JUICIO DE RIVERA CONTRA EDWIN CASTRO

El 14 de febrero de 2023, se anunció a Edwin Castro como el afortunado ganador del gran premio correspondiente al sorteo del 8 de noviembre de 2022. Para algunos expertos en leyes de lotería, como Jon Bell, resulta notable el lapso de tiempo que Castro tardó en reclamar su premio, así como su decisión de no presentarse ante las cámaras el día en que recibió el histórico cheque de más de 2 mil millones de dólares.

La versión de Rivera indica que, un día antes del sorteo de noviembre de 2022, su boleto fue robado de la habitación que alquilaba al jardinero Urachi “Reggie” Romero en California. Desde febrero, ha estado luchando por recuperar el boleto ganador, acusando a Romero de haber actuado en connivencia con Castro para apropiarse del billete y del premio multimillonario.

Pasado unos meses, Rivera entabló una demanda a Castro, Urachi F. Romero y la Lotería de California en 2023 por la modalidad de fraude. De acuerdo al demandante, Romero le sustrajo el boleto que terminaría cobrando Castro.

Edwin Castro, ganador de Powerball, fue acusado de sustraerle el boleto ganador a José Rivera (Foto: AFP)

De momento, Romero ha negado haber tomado posesión del billete, aunque admitió que Rivera se lo había mostrado y le había explicado la elección de cada uno de los números. Además, afirmó que no tiene relación alguna con Castro.

Sin embargo, las cosas no le salieron nada bien a Rivera, puesto que la policía de Pasadena desestimó su demanda y lo imputó por presentar una denuncia de robo que resultó ser falsa.

