Así como nos preocupamos por la delincuencia en las calles como robos, asesinatos y demás, también debemos prestar mucha atención a aquellos actos delictivos que se realizan a través de internet, como el robo de información personal de sitios webs a los que nos registramos y confiamos en que nada malo puede pasar. Sin embargo, hay ocasiones en las que la “seguridad” de algunos softwares es vulnerada por los llamados hackers, ocasionando pérdidas económicas para las empresas y para sus clientes registrados que pierden dinero, pues muchas veces allí se almacena datos bancarios. Esto le paso en Estados Unidos a Connexin Software, compañía que deberá asumir las consecuencias, retribuyendo a los afectados con un pago que puede ser de hasta $7,500 dólares.

Las personas que se vieron afectadas por ese robo de información personal ahora puede recuperar su dinero hasta un máximo de la cantidad mencionada, pero antes deberán realizar ciertos pasos indispensables, así que en este artículo te daré a conocer toda la información al respecto con la finalidad de que puedas acceder a este desembolso de dinero. Debes prestar atención a todo para que no te equivoques o presentes una solicitud cuando, en realidad, no calificas al reembolso, por lo que debes tomar lápiz y papel y evitar una pérdida de tiempo para ti y para los encargados de registrar las peticiones.

¿QUÉ PASÓ CON CONNEXIN SOFTWARE?

En agosto de 2022, Connexin Software, compañía que brinda almacenamiento de registros médicos a centros de salud, descubrió que un tercero había accedido a sus servidores, robando información personal como identificaciones, números de Seguro Social, detalles sobre sus seguros médicos, empleos y demás. Todo ello provocó que los clientes y trabajadores de hospitales se vean afectados con pérdidas de dinero en sus cuentas.

En diciembre de 2022, la compañía informática notificó a los afectados sobre las filtraciones para explicar qué pasó. Por eso, en Pensilvania se presentó una demanda colectiva contra la empresa, lo que ha generado un acuerdo de $4 millones de dólares que deberán repartirse a los que tuvieron un perjuicio. Como lo mencioné, lo máximo que se llevará una persona es de $7,500 dólares, pero habrá que sustentarlo.

Se estima que, en total, se afectó a 3 millones de personas y que ahora podrán recibir una compensación de la compañía, que, dicho sea de paso, jamás aceptó la responsabilidad de lo sucedido, asegurando que fue una artimaña de los hackers. Si hubiera asumido la culpa, es probable que se hubiera generado un pago mayor.

¿CÓMO RECLAMAR EL PAGO DE HASTA $7,500 DÓLARES?

Primero que nada, los presuntos afectados por la filtración de la información deben tener con qué sustentar el daño financiero. Por ejemplo, pueden demostrarlo a través de recibos, facturas, extractos bancarios o informes crediticios, entre otros documentos claves que servirán para que la compañía, efectivamente, compruebe que tuviste un perjuicio por la vulnerabilidad de su sistema de software. Si cuentas con todo ese papeleo, puedes optar por el pago máximo.

Sin embargo, si no tienes cómo demostrar que fuiste afectado, tu pago sería mucho menor, aunque, de momento, no se conoce el monto exacto. Por otro lado, si desistes de ser recompensado económicamente, puedes optar por la opción de recibir tres años gratuitos de servicios de monitoreo de fraude y robo de identidad.

Es preciso enfatizar en que solo recibirán la compensación económica aquellas personas que, en diciembre de 2022, fueron notificados por la compañía acerca de las filtraciones de sus datos personales. En caso no hayas recibido esa comunicación, lo mejor es que no envíes ninguna documentación, ya que no será aceptada por los encargados de revisar las solicitudes.

Puedes hacer el registro de tu petición a través de internet gracias al formulario en línea que está disponible en el sitio web de Connexin Software. En caso prefieras hacerlo de manera convencional, debes imprimir ese documento y enviarlo junto a tus pruebas a la dirección de Connexin Data Breach Settlement, Settlement Administrator, P.O. Box 5735, Portland, OR 97228-5735.