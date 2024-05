Una de las últimas cosas en lo que pensamos cuando un familiar cercano fallece es en los trámites del Seguro Social. Pero son procedimientos necesarios y que se deben hacer en su debido tiempo para tener un sustento económico en medio del duelo. Por ello, es importante que conozcas quiénes son las personas que reciben los beneficios para sobrevivientes y cuánto les corresponde como derecho. ¿Sabías que el pago hasta puede ser automático en Estados Unidos?

De acuerdo a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), no es necesario que hagas una solicitud de beneficios de inmediato cuando ha fallecido tu familiar, ya que esta se realiza a través de la funeraria.

“La mayoría de los casos, la funeraria nos reportará el fallecimiento de una persona. Usted debe darle el número de Seguro Social de la persona fallecida a la funeraria si usted quiere que ellos hagan el reporte”, indica la SSA en su página web.

Sin embargo, tal vez por el duro momento que está atravesando no pudo entregar esa información a los servicios funerarios y no viene recibiendo los beneficios que debería tener del Seguro Social. En ese caso, debe hacerlo a través del teléfono 1-800-772-1213, con el botón 7 si necesita solicitar el beneficio o informar el fallecimiento en español.

“Si usted no está recibiendo beneficios, debe solicitar los beneficios como sobreviviente pronto porque, en algunos casos, los beneficios puede que no sean retroactivos”, alerta la SSA sobre los casos que no han sido notificados.

¿QUIÉNES RECIBEN LOS BENEFICIOS DE SOBREVIVIENTES DEL SEGURO SOCIAL?

De acuerdo a la Administración del Seguro Social (SSA), las personas que reciben este beneficio son los cónyuges sobrevivientes y dependiente de trabajadores “que tengan derecho a recibirlos”. “Este beneficio es particularmente importante para familias jóvenes con niños”, dice el Seguro Social.

Este es el detalle que hace la SSA sobre los beneficiarios:

Un cónyuge sobreviviente de 60 años o más (50 años o más si tiene una incapacidad).

Un excónyuge, bajo ciertas circunstancias.

Un cónyuge sobreviviente de cualquier edad que esté cuidando al hijo de la persona fallecida, que es menor de 16 años o tiene una incapacidad y recibe beneficios bajo su registro.

Un hijo soltero de la persona fallecida que sea uno de los siguientes: Menor de 18 años (o hasta los 19 años si es un estudiante a tiempo completo en una escuela primaria o secundaria). Mayor de 18 años con una incapacidad que comenzó antes de los 22 años.

Miles de estadounidenses se ven beneficiados con los cheques mensuales del Seguro Social (Foto: AFP)

Estos son los tipos de beneficios que reciben, según la SSA:

¿CUÁNTO RECIBEN?

El monto del beneficio como sobreviviente varía de acuerdo a las ganancias del fallecido, según la SSA. Por ello, este será mayor si el trabajador le pagó más impuestos al Seguro Social.

Sin embargo, hay un límite de la cantidad que puede recibir el beneficiario mensualmente. Lo máximo varía entre el 150 y el 180% de la tasa de beneficio básico.

También existe el beneficio especial de pago global por fallecimiento, en el cual un cónyuge o hijo sobrevivientes pueden recibir 255 dólares con los siguientes requisitos del SSA: “Ya recibía beneficios bajo el registro de ganancias del trabajador” y “Obtuvo derecho a recibir los beneficios al fallecer el trabajador”.