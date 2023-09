Millones de hogares en Estados Unidos son beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido también como “cupones de alimentos”, que ayuda a las familias de bajo recursos económicos a tener un mayor acceso a la alimentación. Si vas a solicitar este subsidio, te contamos qué debes tener en cuenta para no ser rechazado.

De acuerdo con cifras oficiales, 22.2 millones de hogares reciben el beneficio, lo que se traduce en el 12.5% de la población total de Estados Unidos.

A partir del 1 de septiembre de 2023 se aplican unos cambios en los requisitos de elegibilidad, como resultado de un acuerdo entre la Administración de Joe Biden y los republicanos para eliminar el tope de la deuda federal (31,4 billones de dólares) durante dos años.

Por lo tanto, a continuación te contamos en qué casos, tu solicitud puede ser denegada.

¿QUÉ ES EL SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como cupones de alimento, ayuda a las personas de escasos ingresos y recursos económicos a comprar alimentos nutritivos.

Se trata del programa de asistencia de nutrición federal más grande, pero administrado por agencias estatales por medio de oficinas locales.

El pago se hace a través de la Tarjeta de Transferencia de Beneficios Electrónicos (EBT). Es aceptada como una tarjeta de débito en supermercados y mercados de agricultores, incluso por algunos minoristas en línea. El número de su tarjeta es el número de 16 dígitos que aparece en la parte frontal de su tarjeta.

SNAP sirve para comprar alimentos saludables (Foto: Pixabay)

LAS RAZONES POR LA QUE RECHAZAN LA SOLICITUD DEL PROGRAMA SNAP

Debes tomar en cuenta estos puntos por los que pueden rechazar tu solicitud de beneficiario para el SNAP, de acuerdo con el medio Solo Dinero e información oficial:

1. Estatus migratorio

Si eres un inmigrante extranjero indocumentado no eres elegible para SNAP. Para acceder al beneficio, debes ser ciudadano de los EE. UU. o un no ciudadano elegible, como alguien que cubre con la residencia legal. Los solicitantes de asilo tampoco califican al programa nacional.

2. Residencia inestable

Si eres una persona que cambia de manera constante de residencia, esto puede suponer un problema a la hora de solicitar SNAP en el estado en el que te encuentres. Debes vivir en el estado donde presentes la solicitud del subsidio.

3. Pasas el límite de ingresos

SNAP limita tu ingreso bruto al 130% del nivel federal de pobreza. Hay ciertas deducciones que ayudan a reducir tus ingresos contables, como una deducción del 20% por salarios devengados. Si excedes el límite para el tamaño de tu hogar, no calificarás. Tus recursos contables tampoco pueden exceder los US$2,250 dólares. Si alguien en el hogar tiene más de 60 años o tiene una discapacidad, el límite es de US$3,250 dólares.

4. Adulto sin dependientes

Los adultos sanos y que no tengan dependientes ya no podrán recibir el beneficio si tienen 50 años o menos. Están excluidos de la medida, las personas sin hogar, los veteranos o los jóvenes de 18 a 24 años que superan la edad del cuidado de crianza. La medida tampoco aplica a las personas que no puedan trabajar debido a una limitación física o mental, estén embarazadas o tengan un hijo menor de 18 años que viva en su hogar.

5. Documentación incompleta

Pueden rechazar tu solicitud si no presentas todos los documentos, como comprobantes de identidad, tarjetas de Seguro Social, actas de nacimiento, talones de pago, formularios W-2, declaraciones de impuestos y facturas. La mayoría de los estados, además, requiere una entrevista con tu asistente social asignado.

6. Antecedentes penales

La condena por un delito grave de drogas después del 22 de agosto de 1996 te descalifica del programa federal de manera indefinida. Las leyes estatales varían en cuanto al período de tiempo o los requisitos para recibir SNAP después de una condena por drogas.

7. Sentencia por fraude al SNAP

Si fuiste condenado por fraude de SNAP, tus beneficios pueden de forma temporal o para siempre. Se dice que una persona cometió fraude cuando mintió sobre los integrantes de su hogar, ingresos, empleo, así como vender o cambiar tus beneficios por dinero en efectivo. Tampoco puedes recibir SNAP en más de un estado a la vez.

Nota: debes tener en cuenta que, aunque el programa SNAP es federal, los estados son los encargados de administrar y determinar los requisitos de elegibilidad. Si bien hay aspectos fundamentales y generales que aplican para cualquier solicitante en los Estados Unidos, las características particulares de estos pueden variar.

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLO CON LOS REQUISITOS?

Si las personas, entre 18 y 49 años, no cumplen con los requisitos de trabajo recientemente establecidos, solo serán elegibles para los beneficios de SNAP por un máximo de tres meses dentro de un período de tres años. Está previsto que estos requisitos permanezcan en vigor hasta el 1 de octubre de 2030.