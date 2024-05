La tarjeta del Seguro Social es uno de los documentos más importantes de los jubilados, por lo que las dudas que surgen alrededor de esta pieza son recurrentes. La demora de su llegada al destinatario ocasiona temor entre los beneficiarios. Sin embargo, debes tener en cuenta varios factores por los que aún no tienes la cartulina en la mano. Aquí te cuento lo que debes saber para indagar más sobre la demora de la tarjeta con el número de Seguro Social (SSN).

Hay muchas dudas sobre el Seguro Social y sus beneficios. No solo dentro del país, sino también afuera. Porque los jubilados se preguntan, por ejemplo, cuántos años pueden vivir en el extranjero sin perder los pagos.

Si bien no es recurrente, existen cambios dentro de los procedimientos del Seguro Social. Desde setiembre, el SSI tiene nuevos beneficios, con lo que se quiere mejorar las regulaciones a favor de los jubilados.

Por eso, si todavía no has recibido tu tarjeta del Seguro Social, debes tener en cuenta que, por lo general, suele tener retrasos. No necesariamente significa que has sufrido el robo de tu cartulina.

¿QUÉ HACER SI NO ME LLEGÓ MI TARJETA DEL SEGURO SOCIAL?

Puedes verificar el estado de tu solicitud de la tarjeta del Seguro Social, para ver en qué etapa se encuentra y si ya ha sido enviada. Para esto, debes ingresar a la web de la institución y colocar los datos requeridos.

También puedes llamar a la SSA a través del número 1-800-772-1213, en el horario de las 8 a.m. hasta las 7 p.m., de lunes a viernes, para conocer más del envío de tu tarjeta del Seguro Social.

También está disponible el número 1-800-325-0778 si usas un equipo TTY por problemas de audición. Las autoridades recomiendan llamar, en especial, los fines de semana, en las mañanas o a fin de mes para evitar excesivos tiempos de espera.

Finalmente, puedes verificar el estado de tu tarjeta de manera presencial, en las oficinas de la SSA. Para esto, debes llevar toda la documentación necesaria que te pueden solicitar cuando seas atendido.

¿CUÁNTO DEMORA EL ENVÍO DE LA TARJETA DEL SEGURO SOCIAL?

Recuerda que la tarjeta, según la Administración del Seguro Social (SSA), puede tardar entre 7 y 10 días hábiles cuando se cumplan todos los requerimientos. Mientras que, en las solicitudes por correo, puede tardar entre 2 a 4 semanas.