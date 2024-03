Si eres de las personas que consideran que un ingreso adicional no es una mala idea en la economía personal o familiar, no estás solo, pues millones de ciudadanos consideramos que es necesario mantener las ganancias económicas en un mercado competitivo, y en Estados Unidos no es la excepción, pues millones de profesionales compiten por obtener uno de los anhelados puestos que están en esta lista.

Para la elaboración de esta investigación no solo se han tomado en cuenta el pago anual de cada profesión, sino también el índice de proyección en el mercado para los siguientes años, calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Una investigación de El diario NY resumió los 10 trabajos que pagan 50 dólares o más por hora. Teniendo en cuenta que la jornada estándar semanal en Estados Unidos es de 40 horas, asegura hasta 2000 dólares por cada 7 días.

1. Ingenieros químicos

El campo se encuentra en crecimiento, con una expectativa del 8% de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Los ingenieros ganan un promedio de 106,260 dólares al año o 51.09 dólares por hora, además de tener diversos campos de actividades, como oficinas, laboratorios o plantas industriales.

2. Desarrolladores de software

La principal labor de estos puestos es diseño de apps, creación de plataformas webs y programas informáticos. El salario promedio de estos profesionales es de 124 mil dólares al año, que da un promedio de 59.71 por hora. Además, el campo podría experimentar un aumento en la demanda del 25% hasta 2032, según la BLS.

Los desarrolladores de software se especializa en el diseño de apps y programas informáticos (Foto: Freepik)

3. Gerentes de relaciones públicas

También conocidos como PR, los encargados de imagen de empresas, instituciones y hasta personajes mediáticos suelen ser muy bien remunerados. Los profesionales pueden ganar alrededor de 125,620 dólares al año, que corresponde a 60.40 dólares por hora. Además, el puesto cuenta con una expectativa de crecimiento del 6% y más de 7,800 puestos anuales vacantes.

4. Enfermeros especializados

De acuerdo con el BLS, este campo experimenta una alta demanda con un crecimiento del 38% en estos puestos. Su salario promedio es de 125,900 dólares al año, lo que resulta aproximadamente por 60.53 dólares por hora.

Los enfermeros/as y médicos/as son los profesionales más demandadaos.

5. Asistentes médicos

Estos profesionales trabajan bajo supervisión médica y reciben un pago promedio de 126,010 dólares al año, con un promedio por hora de 60.58 dólares. La tasa de aumento en la expectativa laboral en este empleo es del 27% hasta 2032.

6. Analistas políticos

La carrera ha cobrado mucha fuerza en los últimos años con la masificación de la información, lo cual representa un crecimiento laboral estimado del 7% para los profesionales que obtienen 128,020 dólares al año o 61.55 por hora.

7. Gerentes de recursos humanos

Los encargados de RR. HH. se encargan de coordinar tareas administrativas en diversas áreas y rubros empresariales. El pago para estos profesionales es de 130,000 dólares anuales en promedio o 62.50 dólares por hora. Además, la demanda de estos puestos es estable, con aproximadamente 15,500 puestos vacantes anuales.

El área de Recursos Humanos se perfila como una área de crecimiento en los últimos años.

8. Gerentes de ventas

Se encargan de dirigir y coordinar las acciones de los equipos de ventas, obteniendo un promedio de 130,600 dólares al año o 62.79 dólares por hora. En esta área se estima un crecimiento del 4% o 43,200 vacantes anuales.

9. Gerentes de marketing

Los encargados de mercadotecnia tienen como misión planificar campañas para atraer clientes, lo cual representa un crecimiento laboral previsto del 6% hasta 2032, según el BLS; mientras que el salario promedio es de 138,730 dólares al año, con un equivalente de 66.70 por hora.

Los gerentes de marketing son una profesión con una gran proyección en la década (Foto: Freepik)

10. Gerentes financieros

Están encargados de supervisar y coordinar las actividades económicas de la institución a la que pertenecen. Reciben un pago promedio de 126,010 al año o 60.58 por hora, de acuerdo con el estimado del BLS. Se proyecta que alrededor de 69,600 vacantes anuales se abrirán en esta área hasta el 2030.