Las primeras impresiones son importantes, especialmente para los millones de pasajeros que navegan por los aeropuertos de Estados Unidos todos los días. Los viajeros saben lo crucial que es seguir las reglas de seguridad para que pasar por el control de seguridad sea una experiencia sin estrés. Lo último que quieren es que un agente de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) los saque de la fila para un cacheo y búsqueda de sus bolsas de mano.

Aunque esta experiencia pueda resultar embarazosa, ten en cuenta que el agente de la TSA no está tratando de amargarte la vida. “Solo están haciendo su trabajo y están de tu lado”, dice Mike Boyd, presidente y CEO de Boyd Group International, una consultora de seguridad en aeropuertos en Evergreen, Colorado. “Solo quieren asegurarse de que el aeropuerto y las aerolíneas estén seguros”.

Estos profesionales de seguridad hacen más que operar el escáner corporal. Están capacitados para detectar cualquier elemento en una persona o en el equipaje de mano que represente una amenaza. Según la TSA, los agentes revisan aproximadamente 4.9 millones de bolsas de mano en busca de explosivos y otros elementos peligrosos cada día. La clave es estar preparado.

Asegúrate de conocer las reglas de equipaje de mano de la TSA (como el límite de líquidos y qué elementos deben ir en el equipaje facturado), si puedes llevar comida en el avión y cómo utilizar Global Entry o TSA PreCheck para pasar rápidamente por las filas de seguridad.

¿Qué desencadena una revisión de bolsa por parte de la TSA?

A veces, los elementos más inocentes pueden provocar una revisión de la bolsa en el control de seguridad del aeropuerto, desde bálsamos labiales y baterías hasta líquidos esparcibles como la crema de cacahuate. Cuando un escáner de rayos X detecta algo sospechoso en tu equipaje, un agente debe revisar manualmente tu bolsa para determinar qué es y si realmente representa un peligro.

Los agentes de la TSA buscan principalmente comportamientos que sean inconsistentes con los pasajeros típicos. (Foto: AFP)

Para aumentar las probabilidades de que no te llamen la atención la próxima vez que pases por el control de seguridad del aeropuerto, hablamos con expertos en viajes, ex agentes de la TSA y consultores de seguridad en aeropuertos para descubrir qué acciones pueden provocar una inspección más detallada.

Acciones que pueden desencadenar una inspección más detallada

Actuar de manera agresiva

Lo último que quieres hacer es llamar la atención en el aeropuerto siendo beligerante, enojado o simplemente desagradable. “Eso levanta una bandera roja, y los agentes de la TSA comienzan a preguntarse cuál es el problema”, dice Jeffrey Price, ex director de seguridad asistente del Aeropuerto de Denver, ahora entrenador de seguridad para la Asociación Americana de Ejecutivos de Aeropuertos y profesor de gestión de aeropuertos en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver. “Si tu vuelo se ha retrasado o cancelado, no dejes que eso te descontrole”.

Como explica, los escáneres de la TSA buscan principalmente comportamientos inconsistentes con los de los pasajeros típicos. Así que haz lo posible por mantener la calma, serenidad y compostura, incluso cuando estés frustrado por problemas en el aeropuerto.

Ser excesivamente hablador

¿Te sientes conversador y quieres romper el hielo con los oficiales de la TSA? Resiste la tentación de encantarlos con todos los datos sobre aviones que conoces. Hacer pequeñas charlas con los empleados de la TSA no siempre es una buena idea, según Price. “Muchos criminales intentan desviar la atención de los agentes de seguridad utilizando este enfoque”, dice. “Así que ser excesivamente hablador puede ser una señal de alerta”.

Dicho esto, Boyd aconseja a los viajeros “ser corteses y educados. Sonríe y di ‘gracias’”. Después de todo, tener la actitud correcta puede marcar la diferencia.

Actuar nervioso

Puedes estar nervioso porque tienes miedo a volar. O puedes estar nervioso por otra razón no tan inocente. La TSA ha sido entrenada para estar alerta a los pasajeros nerviosos, aquellos que se aclaran la garganta con frecuencia y aquellos que parecen temblorosos, pálidos o con los ojos muy abiertos. Cualquier cosa que te haga lucir agitado podría atraer la atención de un agente de la TSA. Los nerviosos voladores pueden buscar maneras de calmarse (como meditar o visualizar una experiencia tranquila y segura) antes de llegar al control de seguridad del aeropuerto.

Evitar el contacto visual

Quizás tengas otras cosas en mente, como todo el viaje que estás a punto de hacer. O tal vez eres introvertido y no te gusta interactuar con extraños. Pero para un agente de la TSA, tu evasión del contacto visual podría significar algo completamente diferente, según el ex agente de la TSA, Richard Rozins. “Los ojos son el primer lugar donde un agente de la TSA mira”, dice. Si no puedes mirar a los agentes de la TSA a los ojos cuando te hacen una pregunta, puede parecer que estás evitando u ocultando algo, agrega Price.

Usar ropa holgada

La ropa holgada es cómoda, y los viajeros frecuentes saben que la comodidad es clave al determinar qué ponerse en un avión. Pero la ropa suelta puede provocar una revisión adicional mientras pasas por el control de seguridad del aeropuerto. Aunque no está prohibida, la ropa holgada puede hacer que los agentes de la TSA estén en alerta porque no pueden saber qué podrías estar ocultando debajo. Incluso pueden necesitar hacerte un cacheo.

Usar atuendos fuera de temporada

“Si estás usando una chaqueta de esquí a mediados de julio, eso puede parecer realmente extraño para un agente de la TSA”, dice Boyd. El profesional de seguridad que está atento a posibles criminales puede preguntarse si estás ocultando algo con el abrigo. ¿La parka que llevas en un calor de 90 grados esconde un arma? Es el tipo de pregunta que un agente de la TSA podría hacer al escanear la fila del control de seguridad del aeropuerto. Sí, te quitarás la chaqueta y pasarás por el escáner corporal, pero para entonces ya podrías haber llamado la atención de la TSA. Como resultado, los agentes de la TSA pueden decidir hacer una búsqueda de tu bolsa o incluso hacerte un cacheo después de pasar por el escáner corporal.

Si es una cuestión de necesidad —¿dónde más vas a poner tu chaqueta?— podría ser el momento de invertir en un equipaje asequible en el que puedas empacar cosas adicionales y facturarlo antes de dirigirte al control de seguridad.

Beber antes de tu vuelo

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la seguridad del aeropuerto no toleran el comportamiento incontrolado de los pasajeros, y eso incluye la embriaguez. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los incidentes de abuso por parte de los viajeros en aeropuertos y vuelos han aumentado drásticamente. Según la FAA, ha habido más de 7,000 informes de pasajeros indisciplinados desde el comienzo de 2021. En respuesta, los legisladores de la Cámara de Representantes han presentado un proyecto de ley conocido como la Ley de Revisión de la Restricción de Pasajeros Indisciplinados para prohibir a los pasajeros que actúen mal en vuelos.

Si un agente de la TSA percibe que estás intoxicado, podrías considerarse una persona de interés. Puede pedir a la policía que haga una prueba de alcohol en sangre. Y es posible que el agente de la puerta te niegue el abordaje. Si logras subir al avión, la embriaguez es una de las primeras cosas que un asistente de vuelo notará acerca de ti.

Llevar mucho efectivo

Los trotamundos que llevan mucho efectivo, incluido un fajo de monedas y billetes extranjeros, pueden sorprenderse al saber que pueden llamar la atención de un agente de la TSA. A Sahara Rose De Vore, una entrenadora de viajes de bienestar y consultora que ha visitado más de 80 países, le ha pasado muchas veces. “En muchos controles de seguridad del aeropuerto me han preguntado por qué tengo varias monedas”, dice. “Se preocupan por la trata de personas y esto es algo que a menudo quieren preguntarte”.

Según De Vore, los agentes de la TSA pueden preguntarte por qué viajaste a varios lugares y para quién trabajas. Su consejo: convierte el dinero de nuevo a dólares estadounidenses o tu moneda nativa al final de tu viaje.

Viajar con café

Puedes pensar que una bolsa de granos de café es un gran regalo o recuerdo de viaje, pero los traficantes de drogas usan el café para ocultar el olor de las drogas de los perros detectores. Debido a que es una táctica común utilizada por criminales, es una señal de alerta para los oficiales de la TSA, según Price. Si ven granos de café en tu equipaje de mano, pueden cuestionarte o hacer una búsqueda manual de tu bolsa. La TSA no prohíbe los granos de café ni el café molido en bolsas de mano o facturadas, pero es posible que desees comprarlo en la tienda libre de impuestos para evitar problemas.

Si estás decidido a llevar café a casa desde tu destino, separa el artículo cuando pases por el control de seguridad. Quieres asegurarte de que no obstruya la imagen en la máquina de rayos X.

Viajar con electrónicos y equipo eléctrico

La TSA requiere que todos los electrónicos más grandes que un teléfono celular, como computadoras portátiles y tabletas, se coloquen en bandejas y se escaneen por separado. La mayoría de los viajeros son conscientes de eso. Pero muchos no conocen los otros elementos que pueden desencadenar una búsqueda. “Siempre me paran por mi rizador”, dice.

