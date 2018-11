Paul Walker a 5 años de su muerte: fotos del querido actor de "Rápidos y furiosos"

Han pasado cinco años desde la muerte de Paul Walker, el actor estadounidense que saltó a saltó a la fama mundial por interpretar a Brian O'Conner en la saga de "Rápidos y furiosos". El querido artista falleció el 30 de noviembre de 2013 en la ciudad de California, tras colisionar su auto y que éste se incendiara, por causa de un exceso de velocidad.



Tras su muerte, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Rápidos y Furiosos 7 (2015). La canción See You Again de Wiz Khalifa nominada a los Premios Globo de Oro a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos 7, es un homenaje a Paul Walker.

Paul Walker vivía entre Huntington Beach y Santa Bárbara, en California, donde salía a menudo a navegar, vivía con sus perros​ y con su hija Meadow Rain Walker. El actor estaba muy centrado en su faceta paterna, en una entrevista declaró que se había enfadado con unos productores ante una oferta de trabajo para el verano, ya que durante esa época del año la prioridad era su hija y ellos deberían saberlo. Tras la muerte de Paul, Vin Diesel se convirtió en el tutor de Meadow.

Paul Walker tenía entre sus aficiones el surfeo y la práctica de artes marciales como el jiu-jitsu brasileño y el muay thai kickboxing.​ Por ello fue galardonado póstumamente con el cinturón negro por Miller. Entre sus coches, contaba con un Nissan Skyline R34, que utilizó en las películas de Rápidos y Furiosos​ y un Porsche Carrera GT de 2005, con el que tendría el accidente final,​ del cual solo se fabricaron poco más de 1.200 unidades.

Paul Walker: fallecimiento



A las 15:30 horas del 30 de noviembre de 2013 en el barrio de Valencia de la ciudad de Santa Clarita, California, Paul Walker sufrió un trágico accidente que le costó la vida, tras colisionar su Porsche Carrera GT rojo contra un poste eléctrico y un árbol, al salirse en una curva, haciendo que su vehículo, conducido en ese momento por su amigo y socio Roger Rodas, con él de copiloto, se viera consumido por las llamas en poco tiempo.

Paul Walker y Rodas acababan de abandonar un evento de caridad de Reach Out Worldwide a favor de las víctimas del tifón Haiyan.​ El auto se estrelló contra un poste de la luz y dos árboles en la curva de la calle Hércules a una velocidad de unos 72 kilómetros por hora; tras el impacto el vehículo estalló en llamas. El accidente fue grabado por una cámara de seguridad de la calle.

Paul Walker: filmografía

2017 "Rápidos y furiosos 8", de F. Gary Gray.

​2015 "Rápidos y furiosos 7", de James Wan.

2014 "Fortaleza prohibida", de Camille Delamarre.

​2013 "Horas desesperadas", de Eric Heisserer.

2013 "Pawn Shop Chronicles", de Wayne Kramer.

2013 "Vehicle 19", de Mukunda Michael Dewil.

2013 "Rápidos y furiosos 6", de Justin Lin.

2011 "Rápidos y furiosos 5", de Justin Lin.

​2010 "El escuadrón del crimen", de John Lussenhop.

2009 "Rápidos y furiosos 4", de Justin Lin.

2008 "Los Bandoleros" (cortometraje), de Vin Diesel.

​2008 "The Lazarus Project", de John Glenn.

2007 "Stories USA", de varios directores.

2007 "The Death and Life of Bobby Z", de John Herzfeld.

​2006 "Flags of Our Fathers", de Clint Eastwood.

2006 "Running Scared", de Wayne Kramer.

2006 "Eight Below", de Frank Marshall.

​2005 "Into the Blue", de John Stockwell.

​2004 "Noel", de Chazz Palminteri.

​2003 "Timeline", de Richard Donner.

2003 "Más rápido y más furioso", de John Singleton.

2003 "Turbo-Charged Prelude" (cortometraje), de Philip Atwell.

​2002 "Life Makes Sense If You're Famous", de Erik MacArthur.

​2001 "Joy Ride", de John Dahl.

​2001 "Rápidos y furiosos", de Rob Cohen.

​2000 "The Skulls", de Rob Cohen.

1999 "Brokedown Palace", de Jonathan Kaplan.

1999 "She's All That", de Robert Iscove.

1999 "Varsity Blues", de Brian Robbins.

​1998 "Pleasantville", de Gary Ross.

1998 "Meet the Deedles", de Steve Boyum.

​1994 "Tammy and the T-Rex", de Stewart Raffill.

​1987 "Programmed to Kill", de Allan Holzman.

1986 "Monster in the Closet", de Bob Dahlin.