Argentina vs El Salvador protagonizarán un partido intenso cuando choquen este viernes 22 de marzo en USA . ‘Albicelestes’ y ‘La Selecta’ se enfrentarán exactamente en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Pensilvania desde las desde las 21:00 horas (ARG, URU y CHI), 19:00 horas (PER, ECU y COL) y en USA desde las 20.00 horas (8:00 pm CT | 7:00 pm MT | 6:00 pm PT) . Con la gran ausencia de Lionel Messi en esta gira norteamericana, la vigente campeona del mundo se prepara para afrontar en los próximos meses la Copa América 2024. Mientras que los centroamericanos buscan mejorar su juego de cara al inicio se la segunda fase de las Eliminatorias de la CONCACAF. En esta nota te mostraré información de horarios, canales y cómo ver por TV y en vivo este cotejo por fecha FIFA.

La baja de Lionel Messi puede servir al estratega Scaloni para mejorar el funcionamiento de su equipo. El atacante del Inter Miami presenta una lesión que contrajo en el último duelo de su club ante Nashville SC, por los octavos de la CONCACHAMPIONS. Por su parte, ‘La Selecta’ buscará afrontar este complicado duelo sin temores, pues les servirá como un termómetro para lo que se les viene en los duelos clasificatorios a la Copa del Mundo 2026.

Horarios en USA para ver Argentina vs El Salvador en vivo

Horario Ciudades de USA 17:00 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 18:00 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 19:00 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 20:00 horas Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

¿A qué hora juegan Argentina vs. El Salvador?

El duelo entre Argentina vs. El Salvador se llevará a cabo este viernes 22 de marzo, a partir de las 21:00 horas (Argentina), 18:00 horas (El Salvador). Conoce a continuación el horario en los distintos países de América Latina.

México: 18:00

Costa Rica: 18:00

Guatemala: 18:00

El Salvador: 18:00

Nicaragua: 18:00

Honduras: 18:00

Perú: 19:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Panamá: 19:00

Venezuela: 20:00

Bolivia: 20:00

Puerto Rico: 20:00

República Dominicana: 20:00

Canadá: 20:00

Cuba: 20:00

Haití: 20:00

Argentina: 21:00

Chile: 21:00

Brasil: 21:00

Paraguay: 21:00

Uruguay: 21:00

Estados Unidos: 20.00 horas (8:00 pm CT | 7:00 pm MT | 6:00 pm PT)