Argentina vs. El Salvador se enfrentarán por tercera vez en su historia, en esta oportunidad medirán fuerzas el viernes 22 de marzo desde las 21:00 horas (ARG, URU y CHI), 19:00 horas (PER, ECU y COL) y en USA desde las 20.00 horas (8:00 pm CT | 7:00 pm MT | 6:00 pm PT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en partido amistoso válido por la fecha FIFA 2024. Con la baja confirmada de Lionel Messi, la ‘albiceleste’ prepara su camino para llegar con buen ritmo al inicio de la Copa América 2024, en la que parten como vigentes campeones y listo para retener el título continental. En la siguiente nota te brindaré una guía completa, con horarios y canales de TV para ver en vivo y en directo desde USA este importante duelo.

Argentina vs El Salvador en vivo: cómo y donde ver desde USA

La ‘albiceleste’ y ‘la Selecta’ se miden con aspiraciones distintas. Mientras los primeros buscan no perder la sintonía y consolidarse como la mejor selección del mundo, los otros tomarán esta fecha FIFA 2024 como termómetro para lo que será el inicio de las Eliminatorias en CONCACAF. Si te encuentras en USA y quieres seguir el duelo, descuida ya que te brindaré la información completa de canales para observar el partido desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.

El Argentina vs. El Salvador será transmitido íntegramente por dos cableoperadoras en todo territorio de USA. El duelo lo podrás seguir en vivo, en directo y vía streaming a través de: Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes, TUDN App, TUDN USA y TUDN.com .

Horarios desde USA para ver Argentina vs El Salvador en vivo

Horario Ciudades de USA 17:00 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 18:00 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 19:00 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 20:00 horas Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

Alineaciones del Argentina vs El Salvador

Con las bajas confirmadas de Lionel Messi por lesión que sufrió en el Inter Miami , Paulo Dybala, Exequiel Palacios y Marcos Senesi, el estratega Lionel Scaloni ordenará tácticamente a la vigente campeona del mundo de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez, Ángel Di María o Lautaro Martínez.

, Paulo Dybala, Exequiel Palacios y Marcos Senesi, el estratega Lionel Scaloni ordenará tácticamente a la vigente campeona del mundo de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Julián Álvarez, Ángel Di María o Lautaro Martínez. Mientras que El Salvador dirigido por el español David Lara, tiene en mente alinear un equipo que de la talla y compita contra Argentina, por lo que alineará así: Mario González; Tereso Benítez, Melvin Cruz, Erick Cabalceta y Jorge Cruz; Diego Flores, Óscar Rodríguez, Eric Calvillo y Melvin Cartagena; Nelson Bonilla y Brayan Gil.