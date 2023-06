¿A qué hora juegan y cómo ver, Millonarios vs Nacional en vivo? Los equipos más ganadores del fútbol colombiano, definen al campeón de la Liga Betplay 2023 I por primera vez en la historia, después de igual sin goles en el partido de ida en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El choque de vuelta se disputará este sábado 24 de junio desde las 19:00 hora local . Sigue las incidencias a través de la señal de Win Sports y Win Sports+ en directo en todas sus plataformas en el Campín de Bogotá.

En el partido de ida, jugado el 21 de junio, ‘Embajadores’ y ‘Verdolagas’ no pudieron superarse y terminaron empatados, por lo que llegan al segundo encuentro sin ventajas. Eso sí, Millonarios tiene la posibilidad de cerrar ante su hinchada en condición de local, lo que le sirve como motivación para los dirigidos por Alberto Gamero; no obstante, en el terreno han dejado el sinsabor de no brillar con su juego en los últimos encuentros.

El equipo que resulte campeón logrará asegurarse el primer cupo de Colombia en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Además, se ganará la opción de participar en la Superliga del próximo año frente al ganador del segundo campeonato del año. Trofeo que Nacional consiguió levantar a mediados de febrero ante Pereira.

Link streaming, Millonarios vs Nacional en vivo por Win Sports

Para la visualización desde dispositivos Android (smartphone y tablet), descarga la aplicación Win Sports Online en Google Play Store o en Apple Store. No tiene costo la descarga de la app, pero recuerda que debes tener un plan activo y vigente para visualizar el contenido. De esta manera podrás ver la segunda final entre Millonarios vs Nacional en vivo.

Si no tienes una suscripción a Win Sports+, también puedes ver el partido en servicios de transmisión como Fanatiz, FuboTV y DirecTV Stream.

¿Qué canal TV ver la final Millonarios vs Nacional?

El canal que transmite en exclusiva todos los partidos del fútbol colombiano, como el choque de vuelta entre Millonarios vs Nacional en vivo desde el Campín de Bogotá. El nuevo canal premium del país que tiene la transmisión de todo el fútbol colombiano con la Liga, Copa, Torneo, Superliga y Liga Femenina, está sujeta a la suscripción de $29.900 pesos para poderse verse.

Hasta el momento Win Sports+ está en 6 operadores de TV paga de Colombia: Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali. A continuación, te contamos los números de los canales en los que podrás sintonizar la señal según el cableoperador y el sistema de televisión.

Cableoperador ¿Qué canal ver Nacional vs. Millonarios? DirecTV Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) - SATÉLITE Movistar Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) - SATÉLITE Claro TV Canal 523 (HD) - SATÉLITE Claro TV Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) - CABLE Tigo Une Canal 139 (SD), Canal 239 (HD)- CABLE HV TV Canal 1002 (HD) - CABLE Movistar TV Canal 210 (HD) - IPTV Tigo Une Canal 24 (SD)- IPTV EMCALI Canal 205 (HD)- IPTV ETB Canal 388 (SD), Canal 389 (HD)- IPTV

¿A qué hora empieza, Millonarios vs Nacional este sábado 24 de junio?

Desde México, Millonarios vs Nacional en vivo a las 18:00 horas

a las 18:00 horas Desde Perú, Millonarios vs Nacional en vivo a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Desde Colombia, Millonarios vs Nacional en vivo a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Desde Ecuador, Millonarios vs Nacional en vivo a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Desde Bolivia, Millonarios vs Nacional en vivo a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Desde Chile, Millonarios vs Nacional en vivo a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Desde Estados Unidos, Millonarios vs Nacional en vivo a las 20:00 horas (Washington DC)

a las 20:00 horas (Washington DC) Desde Paraguay, Millonarios vs Nacional en vivo a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Desde Venezuela, Millonarios vs Nacional en vivo a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Desde Argentina, Millonarios vs Nacional en vivo a las 21:00 horas

a las 21:00 horas Desde Brasil, Millonarios vs Nacional en vivo a las 21:00 horas

a las 21:00 horas Desde Uruguay, Millonarios vs Nacional en vivo a las 21:00 horas

